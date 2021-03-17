首季度加密貨幣資金流入達破紀錄42億美元　比特幣佔33億美元

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-17 10:00

加密貨幣資產管理公司CoinShares發佈的數據顯示，2021年首季度流入加密貨幣基金和產品的資金，已達到創紀錄的42億美元，反映出機構投資者的興趣不斷增長。

該公司的數據顯示，2020年第四季度加密貨幣流入資金的前高點為39億美元，推動2020年的總流入達到67億美元。

作為世界上最大的加密貨幣，首季度比特幣基金和產品吸引的資金最多，達到33億美元，以太坊以7.31億美元位居第二。

CoinShares的數據顯示，在2020年全球加密貨幣管理資產規模達到376億美元後，2021年進一步飆升至558億美元。其中，Grayscale仍然是最大的數字貨幣管理公司，管理着437.3億美元的資產，而第二大數字貨幣管理公司CoinShares管理着近50億美元的資產。

比特幣上周達到破紀錄的61,781.83美元，其後隨着投資者整合收益，加上有消息稱印度計劃全面禁止加密貨幣，比特幣價格一直在回落，目前在56,000至5,7000美元左右。

Investing.com的高級分析師Jesse Cohen稱，隨着比特幣進入主流並吸引更多關注，它可能會受到美國和亞洲監管機構的進一步審查，更多審查和更嚴格的監管仍是比特幣面臨的最大阻力。