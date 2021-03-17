恒生指數續上下拉鋸　29000點關爭持　微盟、快手升4%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-17 11:36

美國聯儲局即將公布議息結果，投資者抱著觀望態度。美股道指和標指周二（17日）走勢疲軟，道指收市報32825點，跌127點或0.4%；標普500指數收市報3962點，跌6點或0.2%；納指連升兩日，收市微升11點或0.09%，報13471點。重磅科技股，Facebook升逾2.02%，蘋果升1.27%，Google母公司Alphabet升1.26%，Tesla則跌4.4%。

【11:33】A股半日個別發展

內地股市半日個別發展，上證指數跌10點或0.3%，中午收報3435點；深證成份指數升105點或0.8%，收報13748點。

滬深300指數升4點或0.08%，中午收報5083點；創業板指升24點或0.9%，收報2696點。

【11:05】紡織股非凡中國升逾一成

恒生指數最新報29045點，升17點或0.06%；科指升35點或0.42%，報8566點。

熱炒股微盟集團（2013）最新升3.9%，報21.35元；快手（1024）升4%，報314.8元；明源雲（0909）升1.9%，報40.95元。

小米（1810）升0.4%，報26.4元；騰訊（0700）升0.3%，報632.5元；舜宇光學（2382）則跌0.7%，報182.8元。

紡織股非凡中國（8032）升10.3%，報0.64元；李寧（2331）揚3.6%，報47.05元；申洲國際（2313）升2.5%，報169.6元；滔搏（6110）升0.5%，報13.02元。

【10:20】久久王潛水後曾倒升一成

恒生指數倒升106點或0.4%，報29133點。

久久王（1927）昨日首掛潛水後，今日倒升一成，高見0.61元，最新報0.58元，漲逾半成。

【10:05】恒生指數倒升35點

恒生指數倒升35點，報29063點；科指升49點，報8580點。

騰訊（0700）升0.08%，報631點；美團（3690）跌1.2%，報325.6元；小米（1810）跌0.8%，報26.1元。

中移動（0941）升2%，報54.1元。

濠賭股造好，銀娛 （0027） 升逾4%；金沙 （1928） 升逾2%；美高梅 （2282） 升3%，破頂高見14.56元，最新報14.44元，仍升2.4%；澳博 （0880） 升逾3%；新濠 （0200） 升1.04%。

【09:50】恒生指數報28902點

恒生指數最新跌逾100點，新報28902點，早段曾跌逾200點。

【09:45】內地股市開市偏軟

上證指數開市報3435點，跌11點或0.32%；現報3423點，跌22點或0.66%。深成指開市報13605點，跌37點或0.27%；現報13582點，跌59點或0.44%。

滬深300指數最新報5050點，跌28點或0.57%；創業板指數最新報2658點，跌13點或0.5%。

【09:38】恒指開市後跌逾200點

恒生指數開市後跌241點，報28786點；科指跌118點或1.4%,報8411點；國企指數報11248點，跌81點或0.72%。

小米（1810）回吐2.1%，報25.75元。

【09:20】恒生指數低開35點

恒生指數開報28992點，跌35點或0.12%，成交額31.98億元；恒生科技指數開報8523點，微跌7點或0.09%。

連升4日的小米（1810）開升0.2%，報26.35元；美團（3690）則跌1.1%，報326元；騰訊（0700）跌1%，報624.5元；阿里巴巴（9988）開報221元，跌0.2%。

滙豐（0005）跌0.22%，報45.7元；工行（1398）升0.72%，報5.57元；友邦（1299）無升跌，報97.5元。

中移動（0941）開跌0.3%，報52.9元。中興通訊去年少賺17%，預告首季純利大增1.3至2倍，中興（0763）開報21.8元，升7.4%。

油股方面，中石油（0857）揚3.04%；中石化（0386）則跌1.6%，報4.4元。