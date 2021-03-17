騰訊軟銀加持　IP平台PatSnap籌23億　為Spotify小米提供數據分析

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-17 11:15

新加坡知識產權（IP）平台PatSnap完成新一輪融資，籌得3億美元（23.4億港元），牽頭的參與者包括日本軟銀管理的Vision Fund 2，與騰訊旗下投資分支Tencent Investment。

該公司現有股東Sequoia China、Shun Wei Capital與Vertex Ventures Southeast Asia & India也參與E輪融資。

PatSnap創辦人之一兼亞太區副總裁Guan Dian表示，集團累計籌資4億美元，最新融資的估值增加至逾10億美元，成為估值逾10億美元的獨角獸企業。

PatSnap成立於2007年，為Spotify Technology SA和Xiaomi Corp等超過10,000個客戶提供知識產權數據和分析。

PatSnap的用戶可以輸入關鍵詞，例如輸入Tesla，其在Tesla （特斯拉）上的頁面顯示了與該汽車製造商相關的公司，其中松下公司排名第一，反映他們在電池方面的合作。

據悉，PatSnap收取每年20,000至30,000美元的訂閱費，一些初創公司因其有限的使用只支付5,000美元，而大公司則可以支付高達500,000美元。客戶包括吸塵器製造商戴森和全球最大的無人機製造商深圳大疆科技。