「抄契媽功課」贏大錢　MOON今年漲39%　跑贏ARKK成條街

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-17 12:00

Cathie Wood旗下的ARK基金過去一年被捧上神壇，被譽為現今明星基金之一，但原來今年有一家同樣追踪創新型公司的小型ETF，表現已悄然超越「契媽」。

Direxion Moonshot Innovators ETF（MOON）於去年11月推出，其風格與ARK基金如出一轍，甚至有翻版一說。據《彭博》報道，MOON今年上升39％，而Cathie Wood旗下ETF的升幅僅為3.5％。

「殺估值」令ARKK受挫

Cathie Wood的旗艦基金ARKK，集中對具有「破壞性」的科技公司的大量押注。不過，ARKK最近面臨動盪，受到債息收益率上升導致的科技股「殺估值」，一度大幅下跌。

而MOON通過加大對生物技術的投資來避免了此類虧損，例如下注生產免疫療法產品公司Immunity Bio（IBRX）今年就增長了131％。

MOON今年升幅跑贏Cathie Wood旗下ARKK。（Bloomberg）

MOON更重視生物技術

金融服務公司WallachBeth Capital的ETF經理Mohit Bajaj表示，MOON對生物技術公司的重視程度較高，而對科技公司的重視程度較低，這就是ARKK跑輸大市的原因。

MOON自推出以來已上升約70％，但僅吸引約2.2億美元的資產。今年迄今，ARKK的總收益超過70億美元，使其總收益超過240億美元。

然而，過去的一個月中，ARKK在Tesla、Square及Roku 等公司的大量持股將其拖累，例如，Tesla從1月份的最高點暴跌36％，然後反彈26％。

僅持50隻股票 持倉最多為鐳射掃描、光學製造

Direxion Moonshot Innovators ETF僅持有50隻股票，但和大多數ARK指數基金不同的是，該基金不是主動管理型基金，而是追蹤一個指數。該指數使用自然語言處理來閱讀公司文件、識別創新相關說明並選擇那些早期階段創新公司。

市場研究公司CFRA Research ETF的研究主管Todd Rosenbluth表示，意味著MOON正關注多個主題，而不是像雲計算，基因組學或電子遊戲這樣的狹隘主題。

MOON最大的部門投資是生物科技，佔該基金的17％，相比之下，ARKK最大的持倉是互聯網公司，佔ARKK22％。MOON持倉最多的鐳射掃描公司MicroVision Inc.和光學產品製造商Vuzix Corp.今年以來分別上升231%和145%。