中興發盈喜首季多賺逾1倍　今早飆近一成　大行評級一文看清！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-17 12:20

中興通訊（0763）發盈喜，現升9.11%，報22.15港元。

中興通訊預期，截至今年3月底止，首季利潤介乎18億至24億元（人民幣‧下同），按年勁升1.31倍至2.08倍；去年同期盈利7.8億元。

瑞銀重申中興「買入」評級 目標價上調至28港元

瑞銀表示，公司去年淨利潤跌17%，因2019年取得出售資產的一次收益。業績重點是對今年首季的預測，預計利潤增131-208%。而集團昨日（16日）收市價20.3港元，相當於2021年預測市盈率14倍，低於歷史平均水平約15%。

中金給予中興「跑贏行業」評級 目標價29.66港元

中金表示，中興通訊業績符合預期，同時公司預告2021年Q1歸母淨利潤達18至24億元，按年增131%至208%，考慮其高達轉讓税前利潤7.74億元，利潤增速有望達到歷史較好水平。從業務上看，中興通訊進一步聚焦運營商市場。

華西證券維持對中興「增持」評級

華西證券表示，國內三大電信運營商5G開支投入基本穩定，未來隨着5G技術進入成熟期，中興通訊運營商產品毛利預計會有改善；此外，公司在芯片等基礎技術領域研發持續高強度投入，判斷未來這種情況還會持續一段時間。

國盛證券維持中興「買入」評級

國盛證券表示，中興作為全球主設備龍頭，在5G、ICT、消費電子等領域均擁有深厚佈局，通過持續的研發投入，積累了豐富的技術基礎，同時注重合規和規範化管理。隨着今年中歐協定落地，中美關係也有回暖趨勢，公司5G出海重燃希望。

招商證券維持中興「強烈推薦」評級

招商證券表示，去年公司持續投入研發，研發費用率創歷史新高，與華為研發投入強度基本接近。全球5G規模建設拉開帷幕，中興通訊作為通信設備龍頭國內外份額持續提升，5G龍頭價值逐步被市場認可。從近期財報來看，公司在5G建設初期毛利率承壓但持續改善，未來利潤彈性空間充足，長期持續受益於國內外份額進一步提升。