康宏爭奪戰｜EGM召開在即　有小股東到場拉橫額　表明不滿台灣幫

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-17 18:54

康宏環球（1019）「DQ」命運將於今個月月底揭曉，上市覆核委員會對其除牌聆訊將會在3月30日舉行。在此之前，雙方仍然各自出招。台灣幫穩守的董事局今日（17日﹚傍晚舉行兩場股東特別大會（EGM），以及明日﹙18日﹚舉行一場股東週年大會（AGM）。

【18:53】警方拘捕約10名男子

據現場所見，警方拘捕了約10名男子。在場警員透露，「有一班人進入了會場，然後有人報警。」

【18:26】救護員步出互信大廈

救護員步出互信大廈，現場警察登記在場小股東的個人資料。

【18:00】約20名小股東現場「控訴」

股東特別大會舉行在即，現場所見，下午約6時，已有約20名康宏小股東到場拉橫額作出「控訴」，並提及現任管理層名字。期間警察到場錄影，但並未有勸散人群。另據稱在舉行股東大會的互信大廈一樓有人報警，報稱受傷。

今日第一場EGM是考慮並通過罷免康宏現任全部14名董事，以及新增7名董事，如佳兆業太子爺郭曉群、前高官馬時亨、立法會議員石禮謙等6人入董事局。至於第二場EGM則是動議推選陳志宏、吳榮輝、李晉頤、葉怡福、冼健岷、黃雪輝、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華、鍾國威、陳士斌、林國昌及何嘉莉為董事。

代表深圳幫的前港鐵（0066）主席馬時亨，在周一（15日）率先發聲，炮轟管理層管理不善，對復牌不樂觀，擔心一眾小股東將血本無歸。