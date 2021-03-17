高盛、花旗引領　美國的銀行向中國投入數十億美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-17 16:39

據《彭博》報道，隨著中國進一步開放其規模50萬億美元的金融市場，高盛集團去年引領美國銀行業向內地市場投入了數十億美元的新資金。

據高盛的年度申報文件，其「交叉貨幣餘額」去年在中國增長33%至175億美元，這涵蓋現金、提供給公司和政府實體的融資等廣泛內容。該行和花旗集團、摩根大通、美國銀行和摩根士丹利這美國五大銀行，合計業務規模為778億美元，比2019年增長10%。

報道指，滙豐控股計劃在包括中國在內的亞洲地區投資至少60億美元；瑞信集團正尋求完全控制證券合資公司。

此外，據摩根大通的監管披露文件，截至去年12月，該行在中國的業務規模上升10.4%至212億美元，主要是交易和投資驅動，其中包括做市庫存和證券。

據花旗銀行的監管披露文件，截至去年12月，該行在中國的業務規模，包括在中國營商的跨國公司，增長16.6%至218億美元。主要是由於投資證券和消費銀行貸款的增加。

不過，據摩根士丹利的監管披露文件，截至去年12月，在中國的業務規模下降近5%至39億美元。

美國銀行亦削減了投放資金，據其2月24日的披露文件，截至去年12月，該行在中國的業務規模下降13.9%至134億美元，該行在香港的投放資金下降7.4%至65億美元，在新加坡的業務規模增加18.6%至93億美元。