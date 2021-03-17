企業熱評│中興發盈喜彈高7%　內需增強惟外憂未解

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-17 16:20

中興（0763）去年股東應佔溢利按年減少17.3%至42.6億元（人民幣，下同），但中興隨即發盈喜，預計今年首季純利大升，超市場預期，股價應聲放量彈高，中興H股全日升7.4%，收市報21.8港元﹑A股（深圳﹕000063）升6.9%，報30.53元。

中興預計公司今年首季純利上升1.3倍至2倍，達18億至24億元，每股基本收益升116.7%至188.9%，達0.39至0.52元。由於公司早於今年1月已公布業績快報，故市場更著重公司同日所公布的首季盈利預喜。

首季盈利最多增2倍勝預期

中興解釋，公司首季業績急升，主要由於營業收入增長，毛利率持續恢復改善，導致盈利能力大幅提升，同時，公司於期內轉讓北京中興高達通信技術90%股權，錄得稅前利潤約7.74億元。

如扣除其約7.74億元的轉讓股權利潤後，意味首季利潤料為10.3億元至16.3億元，較去年首季淨利潤的7.8億元大增31.5%至1倍。

瑞信指，中興首季營運指引勝預期，而其組件價格下跌，加上競爭相對減少激烈，預料毛利率受壓的情況今年可以放緩，估計政企業務和消費者業務今年按年增長25%和8%，維持予中興H股「跑贏大市」評級，目標價24.3港元。美銀證券則重申「買入」評級，目標價30港元。

中興預計，未來5年全球5G業務部署進入全面加速發展階段，產業鏈快速成熟，集團堅持全球化戰略，穩步提升國內國際產品格局和市場份額，同時在晶片、算法和網絡架構等核心技術方面加大投入，保持技術優勢，並助力運營商快速建設極具競爭力的5G精品網絡。

中興的中國業務佔比愈佔愈重，要「走出去」確有難度。（資料圖片/視覺中國）

中國佔比愈佔愈重 「走出去」有難度

中興去年純利按年減少17.3%，營業收入1,014.5億元，增長11.8%，整體毛利率卻下降約5.6個百分點至31.6%。

分部業務方面，運營商網絡業務佔比近73%，為公司主營業務，其收入增11.2%至740.2億元，惟毛利率跌8.8個百分點至33.8%。去年中國三大電訊商近60萬個5G基站啟動，為中興帶來收入增長。高盛指，中興目前在中國的5G無線、傳訊、核心網絡領域擁有逾30%的市佔率，預計今年運營商網絡業務毛利率回升至37%。

至於政企業務和消費者業務，兩者收入分別增長23.7%至112.7億元和增長7.8%至161.6億元，各佔總收入11.1%和15.9%。

不過，受中美貿易戰打擊，中興不得不減少美國市場的參與程度，轉回中國市場。參考2017年業績，中興的中國與歐美市場收入佔比為56.9%和25.1%。2018年美國發動貿易戰，並先從中興下手，中興被迫減少美國業務，轉回更多業務至中國市場，當年中國與歐美市場收入佔比為63.7%和17.7%，大大縮減歐美市場。

去年，中國市場營業收入增長16.9%至680.5億元，佔整體營業收入67.1%，較2019年的佔比64.2%增多；而國際市場營業收入334億元，佔整體營業收入的32.9%，較2019年的佔比35.8%有所縮減，其中，來自歐美的收入佔比亦由2019年的15.4%進一步降至13.6%。

中美緊張未解 中興仍列為美國黑名單

中美關係仍是焦點。美國聯邦通訊委員會 （FCC） 早於去年認為華為和中興對美國國家安全構成威脅。FCC於上周五 （3月12日）據2019年通過的法例，將內地5家企業列入危害美國國家安全的名單內。列入制裁名單的企業分別為華為、中興通訊、海能達、杭州海康威視、大華科技。

中美外交官員預定於明、後兩日（18、19日）在阿拉斯加舉行會晤，是次會晤為美國總統拜登任內雙方高層首次會談。據路透社報道，美方官員並不期望這次會議能達成具體談判成果，預計也不會發表聯合聲明，對於北京想改善中美關係，美國更看重其行動而非語言。