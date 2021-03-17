環聯：本港消費者及財務機構對信貸態度仍保持謹慎｜調查

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-17 21:14

環聯今日（17日）發布《2020年第四季信貸行業分析報告》，顯示受新冠肺炎疫情影響，本港消費者及財務機構對信貸仍採取謹慎態度。

調查顯示，信貸產品查詢宗數在去年第四季錄得按年下降，其中有關包括，無抵押循環貸款下降35.7%及信用卡下降27.1%，反映非必要消費開支的相關產品錄得明顯跌幅。調查又發現，鑑於本港樓價回落，改善市民對住宅的負擔能力及住宅需求上升，按揭查詢宗數按年增長8.3%。

非必要消費開支表現謹慎

通常用於非必要消費開支的無抵押循環貸款應繳款項結欠及查詢宗數錄得按年最大降幅，分別下跌36.2%及35.7%。反映消費開支的普遍下降，亦採取較為謹慎的態度。加上可能無抵押循環貸款的利率相對較高，令他們優先清還該類產品的應繳結欠，並集中使用其他較低息的產品。

儘管經濟低迷對香港消費者的財政狀況造成持續影響，逾期還款率仍明顯低於其他國際信貸市場。同時，大多數信貸產品的逾期還款率按年亦有所改善。

信用卡逾期還款情況上升

信用卡的逾期還款率於去年底仍略有提升。調查顯示，消費者會優先償還其他主要信貸產品結欠，但信用卡欠款則最後。信用卡逾期還款率有所上升的原因是因為經濟壓力持續，約69%的消費者財務狀況仍受到疫情影響，其中58%的消費者擔憂無力支付帳單，以及財務壓力加上消費者的還款次序傾向。

另外，計算Z世代（1997年到 2010年）消費者同期增長比率的基數雖然非常低。惟千禧世代（1980年1996年）則佔無抵押私人貸款市場的33%。