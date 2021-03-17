新秀麗去年蝕12.88億美元　銷售額瀉近六成

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-17 19:42

新秀麗（1910）公布，截至去年12月底止，全年虧損12.88億元﹙美元．下同﹚，2019年同期賺1.53億元，經調整每股基本及攤薄虧損0.283元。集團指，由於新冠肺炎疫情持續對公司存在影響，以及不明朗因素，故不派息。

期內銷售額為15.37億元，按年減少57.8%；毛利跌至7.06億元，毛利率由去年的55.4%跌至46%，主要因疫情影響令銷售淨額減少，以及銷售組合改變。

集團指出，受疫情打撃，北美洲、亞洲、歐洲及拉丁美洲的銷售淨額分別按年下滑55.8%、57.5%、61.7%及 51.8%。

2021年首兩個月銷售額按年跌約半成

疫情顯加快了消費者轉為透過電子商貿渠道購物的模式，集團來自電子商貿渠道的銷售淨額佔總銷售淨額的比重由 2019年的16.4%增加至 2020 年的22.1%。值得一提的是，去年集團直接面向消費者電子商貿的銷售淨額，佔總銷售淨額的比重由2019年的0.4%上升至14.0%。

集團將會保持審慎樂觀態度，密切關注局勢。由於新冠病毒疫病例於今年年初回升，令集團今年首兩個月的銷售淨額按年下跌約53%，公司將審慎管理業務，繼續致力物色並實施進一步措施以削減成本與節省現金，並嚴格控制今年的資本開支與軟件投資。