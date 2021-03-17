舜宇光學去年賺48億元人民幣勝預期　手機攝像模組毛利率回升

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-17 19:47

舜宇光學（2382）去年溢利約48.7億元（人民幣‧下同），按年升約22.1%，勝市場預期的43.1億元，惟收入僅微升約0.4%至380億元，遜市場預期425.5億元。

公司末期股息為每股約人民幣0.888元，相等於1.057港元。舜宇光學今收報178.9港元，跌2.8%。

舜宇表示，收入小幅增長主要是因為去年公司3大主要產品，即手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的出貨量較2019年有所增加，而且市場份額進一步提升。但受全球疫情影響，手機攝像頭行業出現降規降配現象，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價有所下降，部分抵銷了出貨量增加帶來的收入增長。

公司整體毛利率則約22.9%，較2019年上升約2.4個百分點。毛利率上升主要由於光電產品業務下的手機攝像模組的毛利率從2019年的9.3%提升至去年的12.6%，而且該業務部門佔總收入約75%，其收入為284.9億元，按年微跌0.9%。

值得留意的是，光電產品的分部溢利去年大增近97.4%，至近26億元，推動盈利增長火車頭。至於光學零件業務（即為手機鏡頭和車載鏡頭業務）收入91.8億元，按年增約4%，佔總收入近24%，其毛利率約42.8%，較2019年約45.2%跌2.4個百分點。