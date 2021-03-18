瑞銀：Amazon超越Walmart　成美國最大服裝零售商

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-18 09:10

截至周三美股收盤，亞馬遜（美：AMZN）股票漲1.42%，報3135.73美元/股；沃爾瑪（美：WMT）股票跌0.83%，報132.28美元/股。

瑞銀昨日發布的一項研究顯示，亞馬遜已超越沃爾瑪，成為美國最大的服裝零售商，很大程度上歸功於疫情引發的電子商務熱潮。

瑞銀數據顯示，2020年亞馬遜在美國的服裝和鞋類銷售額增長約15%，達到410億美元以上，比競爭對手沃爾瑪高出20%至25%。瑞銀指，亞馬遜的銷售額相當於佔美國所有服裝銷售額的11%至12%，佔所有服裝在線銷售額的34%至35%。瑞銀還預計，亞馬遜今年（2021年）的服裝/鞋類銷售額將超過450億美元。

多年來，華爾街一直預測，亞馬遜將超越沃爾瑪，奪得美國服裝市場的頭把交椅。最初，亞馬遜通過提供廣泛的基礎產品獲得了早期的成功，後來又拓展到時尚業務。如今，亞馬遜擁有越來越多的名牌，2020年秋天還推出了奢侈品時裝店。

與此同時，新冠肺炎疫情也鞏固了亞馬遜在服裝領域的主導地位。亞馬遜是此次疫情的最大受益者之一，滯留在家中的消費者紛紛轉向亞馬遜，購買衛生紙和洗手液等急需的必需品，以及辦公傢俱和健身器材等非必需品。

瑞銀還表示，亞馬遜現在佔據了在線服裝和鞋類市場30%至35%的份額。其服裝和鞋類銷售額，幾乎是第二大在線零售商梅西百貨的7倍。

儘管亞馬遜已經發展成為頂級服裝銷售平台，但瑞銀表示，該公司仍可以在購物體驗方面做出一些改進，比如推出更多消費者想要的品牌。瑞銀表示，亞馬遜過去曾關閉過一些品牌，這可能會損害其在網站上增加選擇的能力。

2019年，耐克（美：NKE）曾宣布，將不再直接向亞馬遜出售服裝和鞋子。此外，包括Birkenstock和PopSockets在內的其他品牌，近年來也退出了亞馬遜，理由包括假貨、激進的定價策略等。