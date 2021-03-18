恒指午後升幅至400點水平　安踏績後升逾2%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-18 13:17

美國10年期國債孳息率再升至1.684厘，創13個月新高。聯儲局議息後重申，維持資產購買力度不變，預期2023年之前，都不會調整利率。美股道指收市報33015點，升189點或0.6%；標普500指數收市報3974點，升11點或0.3%；納指收市漲53點或0.4%，報13525點。

【13:10】安踏績後升2.2%

恒生指數午後升417點或1.4%，報29451點。

中通快遞（2057）午後復牌後插水，跌逾4%，報241.4元。日清（1475）績後微跌0.6%，報6.48元。安踏（2020）則升2.2%，報124.5元，去年少賺三成，末期息每股派7.5仙。

【12:10】微盟半日挫16.6%

港股半日升438點或1.5%，中午收報29472點，大市成交額達993.97億元；恒生科指升178點或2.1%，收報29472點；國企指數收報11508點，升149點或1.32%。

騰訊（0700）半日升3.2%，中午收報644.5元；阿里巴巴（9988）收報235.8元，升5.9%。美團（3690）揚5%，收報341.6。小米（1810）升1.7%，收報26.7元；快手（1024）升2.8%，收報321.2元。

微盟（2013）半日挫16.6%，收報18.42元；舜宇光學（2382）飆11%，收報198元。

【11:45】港交所升4%

恒生指數最新升461點或1.6%，報29495點。

傳統藍籌股，港交所（0388）升4%，報472.8元；友邦（1299）升0.9%，報98.5元；滙豐（0005）揚1.2%；中移動（0941）升0.8%。

內銀股工行（1398）倒跌0.5%，建行（0939）同樣倒跌0.2%，中銀香港（2388）則升0.4%。

石藥集團（1093）吐2%，報9.71元，暫為恒指成份股中表現最差。

【11:15】恒指企上29500點

恒指最新升541點或1.86%，報29575點；科指升2.6%，報8797點。

中電信（0728）一度飆逾7%，見2.84元，現造價2.77元，升4.9%。

阿里巴巴（9988）升6.11%，報236.2元。

舜宇光學（2382）飆逾11%。

【10:45】三桶油逆市向下

銀行股普升，滙豐（0005）升1.3%，渣打（2888）升0.75%， 建行（0939）升0.5%，工行（1398）升0.4%。

三桶油逆市向下，中海油 （0883）跌逾2% ；中石化 （0386） 跌1.4%；中石油 （0857） 跌0.3%。

恒生指數最新升447點或1.5%，報29481點；科指升逾2%，報8759點。

【10:31】新秀麗績後升5%

體育用品股李寧（2331）放榜前股價曾升1.6%，見48.3元，現造價升0.5%，報47.8元；昨公布業績的新秀麗（1910）創1年新高，見17.5元，現報17元，升5%。滔搏（6110）升4.3%；思捷環球（0330）升1.6%；迅銷（6288）升2.3%。

【10:20】快手升逾4%

恒生指數升幅收窄至300點水平，最新升319點或1.1%，報29353點；科指升125點或1.5%，報8699點。

嗶哩嗶哩 （9626） 招股，快手（1024）升逾4%，報325元。

【10:12】日股飆近500點

亞太股市個別發展，日經225指數最新升472點，報30387。韓國KOSPI指數升37點或1.24%，報3085。澳大利亞S&P/ASX200指數報6795點，跌31.9點。

【10:05】內地股市高開

內地股市高開，上證指數開市報3449點，升4點或0.12%；現報3468點，升22點或0.66%。深成指開市報13850點，升40點或0.3%；現報13955點，升145點或1.05%。

滬深300指數最新報5148點，升47點或0.94%；創業板指數最新報2756點，升52點或1.93%。

【10:00】美團、阿里升近5%

聯儲局維持低息，ATMXJ股受惠，騰訊（0700）升3%，報643.5元；阿里巴巴（9988）升4.9%；美團（3690）揚4.9%；京東（9618）升1.9%；小米（1810）升1.5%。

恒指最新升502點，報29536點。科指升196點或2.3%，報8770點。

【09:40】恒生指數升逾400點

恒生指數最新報29448點，升414點；科指升137點，報8711點。

微盟（2013）續挫近15%，報18.8元。

舜宇光學（2382）揚6.8%，報191元。

【09:20】恒生指數開報29317點

恒生指數開報29317點，升283點或1%，成交額32.83億元；恒生科指開報8689點，升115點或1.34%。

騰訊（0700）開升1.7%，報635元；阿里巴巴（9988）開報226元，升1.8%。美團（3690）揚1.9%，報331.6。小米（1810）開升1.9%，報26.75元。

友邦（1299）開升1.3%，報98.85元；滙豐（0005）升1.3%，報46.35元；中國平安（2318）無升跌。

績後微盟（2013）開跌8.4%，報20.25元；舜宇光學（2382）開報183.3元，升2.5%。