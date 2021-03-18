長實擬回購兼買李嘉誠基金會4項目　公司大計？　專家就咁分析！

撰文： 張偉倫 許世豪 最後更新日期： 2021-03-18 20:14

長實（1113）進行大動作。公司宣布斥資170億元向李嘉誠基金會購入4個基建項目權益，公司會向基金會發行3.33億股，每股作價51元；同時公司亦宣布向公眾股東回購3.33億股，每股作價51元。完成兩項交易後，大股東李嘉誠家族在長實的持股比例，將由目前的35.99%增至介乎41.29%到45.02%。

市場人士均關注，兩項交易完成後，是長實及長和系內其他公司是否另有動作。有分析師直言難以揣測今次交易的含意。至於日後李嘉誠家族會否再進行增持等動作，則要再觀望。

今次可謂在2015年長和系大重組後，另一次大動作。長實向李嘉誠基金會購入4個基建項目權益，包括UK Power Networks的20%股權、Northumbrian Water的20%股權、Wales & West Utilities的10%股權，以Dutch Enviro Energy的10%股權。

李澤鉅﹕交易可讓股東更靚仔

為何在發新股後再向股東進行回購。長實執行董事兼副董事總經理葉德銓指出，由於發行新股會導致稀釋效應，所以進行回購。

另一名管理層﹑長實企業業務發展部總經理馬勵志則指出，交易收購穩定回報及優質項目，而李嘉誠基金會確保在今﹑明兩年，交易資產將有不少於9.1億元現金回報，代表在今﹑明兩年，每年收益率不少於5.35%。

主席李澤鉅則指出，交易可以讓股價「靚仔啲」，並為股東製造回報。

雖然管理層強調交易可以為股東帶來回報，但是市場人士更關注今次動作背後的含意。

百利好証券策略師岑智勇直言，難以揣測，又指出日後李嘉誠家族會否再有動作則要再觀望。他表示今次回購作價對股東而言屬吸引，相信對股價有正面影響。

沈振盈﹕小股東應該支持

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，股東暫時只需關注是對今次交易回報是否滿意。若認為有逾5厘回報合理，便可支持是次的交易。

至於51元的回購價是否合理，他指若股東認為長實未來價值高於51元，大可不出售自己手上的持續予長實，「如果到時（股價）48蚊、49蚊，你可以考慮沽出，但之後去到55、56蚊，就唔好（返轉頭）諗太多啦。」

滙盈證券行政總裁沈振盈則指出，今次交易可助長實進一步轉型，有利公司未來發展，認為小股東應該支持。至於日後股價能否突破51元，則作別論。