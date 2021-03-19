恒指跌幅擴大近500點　長實續升逾6%　保利協鑫瀉近12%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-19 13:25

美國10年期國債孳息率再升至1.7厘以上，再創新高。美股道指收市報32862點，跌153點或0.46%；標普500指數收市報3915點，跌58點或1.48%；納指收市挫409點或3%，報13116點，蘋果、亞馬遜亦下滑逾3%。

【13:20】長和插逾3%

恒生指數最新跌492點，跌近500點，報28913點；恒生科指報8469點，跌206點或2.4%；成交額944.33億元。

長和（0001）午後曾插逾3%，低見60.95元，現跌2.7%，報61.1元；長實（1113）午後續升6.7%，報50.2元，成交額8.26億元。

保利協鑫（3800）瀉逾11%，報2.1元。

「三桶油」續挫，中海油（0883）跌近半成，報8.34元。

中國電信（0728）跌1.1%，報2.69元。

【12:10】小米倒升1.1%

恒生指數半日跌454點或1.6%，報28950點，成交859億元。恒生科指數跌近2.2%，報8488點。國企指數收報11274點，跌195點或1.7%。

焦點股長實 （1113） 半日逆市升5.8%，中午收報49.8元；長和（0001）則跌2.3%，收報61.45元；

小米 （1810） 再傳造車並於4月立項，股價倒升1.1%，收報26.5元；騰訊（0700）收報628元，跌2%；美團（3690）跌3.7%，收報324.8元；阿里巴巴（9988）跌0.7%，收報232元。

「三桶油」下挫，中石油 （0857） 半日跌5.3%，中午收報2.86元。中石化（0386）挫3.7%，收報4.16元；中海油（0883）跌4.7%，收報8.36元。

海底撈（6862）半日插6.2%，收報55.75元，為藍籌表現最差。

【11:33】A股中午低收 創板指跌逾2%

內地股市午市低收，上證指中午收報3426點，跌36點或1.04%；深證成指收報13709點，跌253點或1.82%；滬深300指數收報5043點，97點或1.9%；創板指數收報2690點，跌58點或2.1%。

【11:25】小米再傳出造車 股價曾抽升逾3%

小米（1810）再傳出造車，股價曾抽升逾3%，見27.1元，最新報26.9元，仍升2.7%。

【10:46】恒生指數跌447點

恒生指數最新跌447點，報28958點，科指跌2%，報8495點。

【10:40】李寧曾跌逾半成

李寧（2331）去年多賺逾13%，股價今早開市後曾跌逾半成，低至45.85元，最新報48元，跌1.2%。安踏（2020）挫逾4%，報120.4元；特步（1368）則升2.4%，報3.81元。

【10:25】微盟續挫逾7%

微盟集團（2013）續挫7.1%，報16.86元；舜宇光學（2382）回吐2.6%，報190.8元。比亞廸電子（0285）跌4%，報43.3元。

恒生指數最新跌406點，報28998點，穿29000點關。

【10:10】科指跌穿8500點關

恒生指數最新跌378點或1.3%，報29027點。科指跌198點或2.3%，報8477點。

【10:05】日經指數挫逾200點

亞太股市普遍向下，日經225指數一度受挫，最新跌235點或0.78%，報29978。韓國KOSPI指數跌26點或0.87%，報3042。澳洲S&P/ASX 200指數跌16點或0.24%，報6729點。

【10:00】內地股市低開

內地股市低開。上證指開報3423點，最新報3436點，跌26點或0.76%；深證成指開報13738點，最新跌173點或1.24%，報13790點；創板指數報2711點，跌36點或1.34%。

【09:50】「三桶油」受累急挫

國際油價顯著下跌，「三桶油」受累急挫，中海油（0883）跌逾3%，低見8.31元，創30天低位，最新報8.47元；中石油（0857）低見2.87元，最新跌3.6%，報2.91元；中石化（0386）亦跌逾3%，低見4.15元，最新報4.18元。

恒生指數最新報29182點，跌222點或0.8%。

【09:20】恒生指數低開247點

恒生指數低開247點或0.84%，報29158點，成交額36.56億元；恒生科指開報8516點，跌159點或1.84%。國企指數低開133點或1.16%，報11336點。

騰訊（0700）開跌2%，報628元；阿里巴巴（9988）開跌0.7%，報232元；美團（3690）跌2.5%，報329元。

友邦（1299）開升0.5%，報98.7元；港交所（0388）跌1.1%，報465元；滙豐（0005）升1.1%，報47.3元。

長和（0001）低開1.43%，報62元；長實（1113）則高開6.27%，報50元；李嘉誠李澤鉅新招增持長實，長實擬斥資170億元從李嘉誠基金會收購4項基建資產，承諾派息不減。