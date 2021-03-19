「殺估值」浪潮　高瓴無法倖免　定增比亞迪「蟹貨」浮虧14%

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-19 10:30

農曆年後一波突如其來的調整，不僅普通投資者被殺個措手不及，機構亦出現短期被套的情況，就連高瓴資本這樣的頂級投資機構亦不能倖免。

中國證券時報網報道，公開資料顯示，高瓴資本2月18日斥資2億美元，參與港股比亞迪股份（1211）定向增發股票的購買，認購價格每股225港元。

此後，比亞迪股份一路走低，最低觸及163.5元，按此價格計算，高瓴資本最大浮虧超過27%。截至3月18日，剛好一個月時間，比亞迪股份最新收盤價192元，高瓴資本被套14.67%，浮虧約1,700萬美元。

比亞迪在過去一年上漲了200%。（資料圖片）

搭乘新能源汽車行業的順風，比亞迪在過去一年上漲了200%。2月3日，比亞迪A股股價曾觸及273.37元人民幣，但在此後的一個多月持續下跌。截至3月18日收盤，報收178.55元人民幣，比高點抹去近100元人民幣。

此外，2020年12月份，高瓴資本還大手筆入股隆基股份和通威股份，價格分別是70元人民幣、28元人民幣，而經過近期的大幅調整，高瓴資本上述兩筆投資的浮盈也已大幅收窄。

去年7月，寧德時代發起定向增資，高瓴資本以161元人民幣/股的價格認購100億元人民幣，成為寧德時代第九大股東。去年下半年開始，寧德時代大漲。按3月18日收盤，寧德時代股價報收335.8元人民幣，投資浮盈約2倍。

作為高瓴資本重倉新能源產業鏈上中游的重要佈局，個股的短期走勢或許並不在高瓴的考慮當中。

目前，高瓴資本在新能源產業鏈的光伏和鋰電產業均有投資，包括隆基股份、通威股份、恩捷股份和港股的信義能源等，這些位於新能源上游的電池、材料產業或許正是高瓴資本創始人張磊眼中電動汽車賽道上的「長期價值」所在。

截至發稿，比亞迪港股3月19日早盤現跌3.39%，報185.5港元。