阿里與騰訊傳聯姻　SaaS股被攻陷　點解專家話對行業發展非壞事？

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-19 16:52

美國納指於周四（18日）挫逾400點，本港科技股今日（19日）亦遭波及，恒生科指更曾失守8400點。一眾早前獲北水垂青的SaaS股，頓成為投資者沽貨對象。其中於日前公布去年由盈轉虧的微盟（2013），更曾瀉近一成。

美國十年期國債孳息率企穩1.7厘，被視為觸發投資者大掟SaaS股等科技股的原因之一。而內地兩大科網巨頭騰訊控股（0700）及阿里巴巴（9988）的世紀聯姻傳聞，亦是另一個成為SaaS股遭沽貨的藉口。不過有分析師指出，SaaS行業是會透過不同平台發展，認為就算日後淘寶登陸微信，對相關行業發展並非壞事。

中國有贊瀉逾7%

恒生科指收市報8551點，跌125點。多隻SaaS股更成為跌市重災股，微盟收市報17.1元，跌5.7%，中國有贊（8083）跌7.5%，收市報2.59元，金山軟件（3888）跌1.4%，收市報51.6元，阜博（3738）跌5%，收市報25.85元。

騰訊與阿里的世紀聯姻傳聞，成為關注科技股投資者焦點。日前《彭博》引述消息報道，阿里計劃在騰訊旗下微信平台提供「淘寶特價版」小程序，該小程序或可使用微信支付。

報道指，阿里巴巴已邀請部分商戶加入。惟須要騰訊批准「淘寶特價版」小程序於微信平台應用，阿里巴巴的有關計劃才能落實。淘寶特價版的客服稱，淘寶特價版微信小程序目前正在測試及完善。

市場人士，擔心淘寶接入小程序或將對微盟、中國有贊等依賴於微信生態的SaaS概念股造成一定的衝擊。

拚多多用戶數目已超越阿里

報道亦引述業內人士表示，此次阿里巴巴與騰訊「世紀聯姻」，真正影響的或許是淘寶、京東及拼多多目前的競爭格局。據拼多多於周三（17日）發佈的財報顯示，拼多多去年活躍買家數達到7.88億，超過阿里成為國內用户規模最大的電商平台。

拼多多的早期用户幾乎完全是依託微信進行的，據內媒報道，在接受騰訊投資之後，拼多多曾派團隊在微信廣州總部附近。拼多多幾乎用盡了微信社交電商的一切玩法，拿下電商平台半壁江山。

葉國邦認為淘寶登陸微信小程序未必對微盟等屬壞事。（區嘉俊攝）

葉國邦料微盟朝TSO解決方案升級助擴覆蓋率

對於SaaS股前景，大華繼顯香港策略師葉國邦表示，此前SaaS板塊受益於「十四五」提出的雲計算、大數據、物聯網、區塊鏈等數字經濟重點產業發展規劃，股價表現一度跑贏大市，導致市場氛圍趨向短期投機，而不是專注於該行業的長期業務發展。

葉國邦認為，微盟業績公佈後，令市場擔憂SaaS股是否估值過高，再加上美債收益率上升打壓成長股估值，一度拖累SaaS股集體下跌。

不過他指出，鑑於商家對跨平台集成的需求不斷增加，同時在技術層面上，微盟將升級TSO（Traffic+SaaS+Operation）三位一體全鏈路營銷解決方案，幫助企業從流量、公私領域、運營等全方位實現經營穩健增長，覆蓋率擴大。

葉國邦認為，SaaS行業是跨平台商城發展，目前還與其他平台微信、抖音、頭條、快手等合作，淘寶登陸微信亦能擴大微信生態，對微盟未必是壞事。

微盟獲大摩升目標價

摩根士丹利日前發佈研報，指出微盟集團去年報中，關鍵指標SaaS收入和營銷毛收入均與預測一致。摩根士丹利認為微盟在SaaS中持久的高增長以及其在市場上取得成功的戰略的良好執行，上調目標價至25元。