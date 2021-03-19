李寧：望今年整體銷售提升逾25%　國家規劃和疫情將激活體育消費

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-19 15:00

李寧（2331）公布業績，截至去年底，盈利上升13.3%，為16.98億元（人民幣 ‧ 下同），期內收入為144.56億元，按年升4.23%。

執行主席兼聯席行政總裁李寧表示，公司的戰略方向是要緊抓行業及市場趨勢，全面提升李寧式體驗價值，並對未來發展充滿信心。中央早前發表的「十四五」規劃及推行「內循環為主的雙循環」發展戰略上，國家要全面建設體育強國，李寧指出，國家規劃激活了體育消費，而早前的雙十一電商銷售表現亮眼，李寧電商旗艦店錄得7.7億元銷售新紀錄，為運動行業國產品牌單店第一，反映市場對運動消費的新需求。

另外，李寧亦指新冠疫情提升了全民健身意識，互聯網+健身及居家健身將成為新常態，加上國家政策積極推動群眾體育蓬勃發展，長遠促進體育人口持續增長，體育產業會迎來更廣闊的發展空間。

加價非重點 將繼續深化高端產品線

聯席行政總裁高坂武史表示，去年經營結果可接受，確定了所制定的中期發展方向是正確，未來將持續強化業務核心競爭力，優化庫存、全渠道、成本效率等，並對未來市場持樂觀態度，會聚焦開拓中國市場，希望今年收入提升約25%，淨利率改善1個百分點。

李寧與NBA準名人堂球星Dwyane Wade合作設立品牌 Way of Wade。（資料圖片）

被問到品牌會否就現況而提升價格時，他強調，提價不是重點，推出能滿足消費者的產品，提高毛利率，改善經營利潤率，才是公司的首要目標。而店舖數量上，亦非優先考慮，拓展高質量、可盈利店舖才是首要標準，會減少低效率及虧損店舖，望今年店舖、總營業面積及可盈利單店會有增加。

他又表示，線上與線下發展不矛盾，疫情下去年外出受限制令線下業務受嚴重影響，故公司將資源投放在拓展線上業務，但隨著今年外部環境逐步趨穩，雖會繼續強化及擴大線上生意，亦會強化線下渠道，穩定增長及優化上中下游供應鏈。

高坂武史表示，在品牌營銷方面，將搭建專業資源矩陣，與不同品牌聯動，強化品牌專業屬性。現時品牌為提升價值和形象，先後與多個知名人士合作，包括LINE FRIENDS、成龍及空山基等等，亦加強在籃球業界的合作，先與NBA準名人堂球星Dwyane Wade合作設立品牌 Way of Wade，與知名球星C.J. McCollum、D'Angelo Russell、Fred VanVleet等人簽下合約，今年更新簽熱火球星Jimmy Butler，望與潮流並行，繼續深化公司高端產品線。