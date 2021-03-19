亞馬遜進軍醫療產業　契媽Cathie Wood「撈底」呢隻醫療股

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-19 21:00

據《彭博》報導，受亞馬遜 （AMZN）進軍線上醫療的消息影響，遠程醫療股近期走低，女股神Cathie Wood旗下基金趁機「撈底」遠程醫療股TeledocHealth（TDOC）。

亞馬遜在去年12月推出線上藥局後，周三（17 日）表示，將把內部員工的數位醫療諮詢服務向外擴展，展現跨足美國醫療保健產業意圖。

亞馬遜長期將醫療服務視為目標，一方面是為了降低公司照顧員工的成本，另一方面是在醫療服務數位轉型時機儼然成熟之際，做為潛在的收入來源。

Teladoc是全球最大的綜合線上醫療服務領導者，提供高質量護理和專業知識的線上訪問。

目前Teladoc已是ARKG的最大持倉，是ARKW的第4大持股，成為ARKK的第3大持股。數據顯示，當中ARKK、ARKG兩隻基金分別加倉遠程醫療概念股Teledoc159,440股和46,148股，變動分別佔基金0.1271和0.0889。

ARK投資研究分析師Simon Barnett認為，遠端醫療全球市場在未來5年可望達到1,500億美元的規模。

國際經紀交易商BTIG的David Larsen在接受采訪時表示，威脅被誇大了，Teladoc及American Well已與許多大型醫療計劃簽訂了合同。亞馬遜在傳統零售業中獲得成功，但是醫療保健是不同的。