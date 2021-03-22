3香港助企業申政府5G資助　推商場5G智慧機械人、4K直播方案

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-22 00:00

和記電訊香港（0215）旗下3香港早前協助多間客戶，成功申請政府第二輪「防疫抗疫基金」的「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，包括置富產業信託（0778）和香港舞蹈團等，並提供度身訂造的5G商業應用方案，以助企業提升營運效率或應付疫後新常態。

to B解決方案市場料加速增長

和電香港行政總裁古星輝表示，自物聯網及去年5G陸續投入應用，過去三年，「to B」企業解決方案的業務收入增長3倍。他預期，這趨勢未來會持續加速，除了因為政府推出計劃資助企業使用5G技術，隨著集團5G網絡覆蓋愈趨完善，to B解決方案有了實際經驗，讓其他客戶看見成效，也會推動更多企業進行數碼轉型，以改善成本效益和增收。

古星輝指，集團to B業務已盈利，具合理毛利率，「不會做蝕本生意」，收費方式主要分為硬件和網絡費，前者根據組件作收費，後者採用月費模式。

他又說，在選擇to B垂直市場時，會考慮解決方案能否複製，以節省投入成本，例如集團的5G智慧機械人方案，除了商場之外，亦可透視乎場景需求，微調效能以適用於物業管理、酒店、醫院等場地，又如5G直播方案除了與藝團合作，技術亦提供予網紅、學校電視台、小店直播等。

置富商場引入5G機械人

置富旗下天水圍「+WOO」嘉湖商場採用了3香港的5G智慧機械人方案，置富產業信託行政總裁趙宇指，嘉湖商場是首個試點，成功後會計劃擴展到旗下其他商場，提升商場營運效率。

她指，5G機械人有三個優勢，一是顧客互動，提供最新推廣和宣傳資訊，及利用強勁聲音識別技術與不同人士即時溝通對答，更能在節日期間，輸入跳舞等指令，娛樂家庭客戶或小孩；二是顧客服務，如為顧客帶路到商鋪；三是提升管理和保安效率，例如當發生突發事件，可即時高速傳送資訊到控制室，讓保安人員知道事件及支援地點。

香港舞蹈團採用5G 4K直播演出

香港舞蹈團則採用3香港的5G 4K直播方案，於疫情期間透過視像為學員授課，和以5G技術直播演出。香港舞蹈團行政總監崔德煒說，內部調查發現觀眾對線上觀看表演直播的接受程度正在提升，以往觀眾收看直播會出現延時，畫面質素較差等情況，應用4K直播方案後，問題已能解決。

不過，他也提到，戲劇和舞蹈的直播拍攝要求高且複雜，例如分鏡需要呈現創作者想向觀眾表達的訊息，好似早前一個合作導演，「第一日排練已經來，同創作總監同一日開始」，但合適和有能力的導演供應仍有待提升。