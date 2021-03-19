股神出爾反爾自食惡果？　巴菲特清倉航空股一年損失50億美元

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-03-19 22:09

眾所周知，巴菲特（Warren Buffett）經常會說自己「最希望的持股周期是永遠」，還建議投資者「在他人恐懼時貪婪」。但有消息稱，巴菲特清倉航空股一年損失50億美元。

據《騰訊美股》周五（19日）報道，大約一年前，即2020年4月，在疫情爆發、經濟停擺、市場動盪的背景下，巴菲特的巴郡拋光了自己持有的全部四大航空公司股票，這些交易的總規模達到了45億美元，而一年後的現在，他賣掉的這些股票，已經價值大約94億美元。

換言之，巴菲特一年前的決定讓他與50億美元的財富擦肩而過了。

當時，巴郡哈撒韋同時持有着航空集團、達美航空（NYSE:DAL）、西南航空和聯合航空的股票，每一隻股票的持有數量都相當於其發行在外總數的8%至11%，規模相當可觀。根據證監會的文件記錄，巴菲特買進這些股票的總成本大約是在70億美元到80億美元之間，而2019年年底時，這些股票的總價值已經超過了100億美元。

然而，去年春季，伴隨疫情爆發，恐慌情緒席捲市場，而受到疫情影響嚴重的航空公司股票更是首當其衝。在這樣的背景下，巴菲特及其團隊出清了全部的航空股票，根據這些股票當月的平均價格，巴菲特售股所得大約是45億美元，這也就意味着從最開始投資到最後離場，航空股票投資交易讓巴郡損失了25億到35億美元。

2016年起投資航空股

關鍵在於，從巴菲特售出開始，這些航空股票不但沒有繼續下跌，反而大幅回彈了，在這種情況下，如果當初巴郡能夠不賣出這些股票，而是堅持持有到現在，這些股票的價值就將達到94億美元，超過巴菲特當年購買時的出價。

眾所周知，巴菲特經常會說自己「最希望的持股周期是永遠」，還建議投資者「在他人恐懼時貪婪」。如果他在航空股票投資交易當中能夠堅持自己的原則，說到做到，那麼巴郡不但不會遭受損失，反而還將獲得可觀的收益。

當然，公平地說，巴菲特也不可能未卜先知，他在去年春季只能根據自己那時能夠獲得的信息去決策。他不可能預想到多種新冠病毒疫苗都會迅速研發出來，為今年夏季旅行恢復正常，全球經濟重啓奠定基礎。

還有，巴菲特從2016年開始投資這些航空公司的股票，是因為他預計未來幾年裏，人們的飛行將變得越來越頻繁，這些公司至少可以維持自己的市值不變，而且與此同時，他們還將持續回購自家股票。

「這個世界已經讓航空業發生了改變。」巴菲特在去年的巴郡股東大會上表示，「我眼中的未來已經不那麼清晰了。」

站在後見之明的角度，人們可以說巴菲特錯過了一個好機會，但是他當時那麼判斷，也確實是情有可原。