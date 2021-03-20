美股｜美聯儲宣佈不延長銀行槓桿鬆綁 四巫日道指跌234點

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-20 05:15

美聯儲周五（19日）宣佈，不再延長疫症期間銀行補充槓桿率鬆綁措施，市場憂慮將引發債券收益率繼續上升而抛售金融股。在Visa和摩根大通被抛售的壓力下，道瓊斯工業平均指數週五跌234點，打破連續2個星期的升勢。而近期暴跌的科技股昨日普遍回升，帶動納指數上漲0.76％。Facebook上漲了4.12％，而亞馬遜和Netflix分別上漲約1.5％。標普500指數輕微下跌0.06％.

美股收市，道瓊斯工業指數跌234.33點或0.71%，報32627.9點，打破連續2個星期的升勢。納斯達克指數收市升99點或0.76%，報13116點，本周未能收復失地。標普500指數跌2.36點或0.06%，報3913.10點，幾乎無升跌。 十年期美債孳息率維持在1.725厘高水平。

3月19日是美股2021年首個「四巫日」（Quadruple witching day），即每季度一次期權等金融衍生工具結算日，被視為季內股市波動的一日。無獨有偶，美聯儲週五拒絕延長本月底到期的銀行補充槓桿率SLR（supplementary leverage ratio)鬆綁措施。華爾街銀行可能因此被迫拋售美債，無異於對連日飆升的美國國債孳息率火上加油。美聯儲去年起放款銀行的補充槓桿比率，允許銀行減少持有國債和其他資產，目的是在危機期間平靜債券市場並鼓勵銀行放貸。