恒生指數半日升489點 ATMXY上揚 熱炒DeepSeek概念股｜持續更新
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（13日）高開低收，全日上下波幅近700點，成交額接近3,800億元。同日美股則上揚，三大指數升幅介乎0.77%至1.5%。亞太區股市方面，日本股市今日（14日）早段跌約200點。
【12:18】港股半日升489點
港股今日再展強勢，曾高見22397點，升583點，半日升489點，報22303點，國指升195點，報8197點，科指升160點，報5395點，成交額約為1,638億元。
醫藥股今早表現強勁，阿里健康（0241）飆16.2%﹑藥明生物（2269）升8.2%﹑藥明康德（2359）升5.8%﹑京東健康（6618）升5.7%。
DeepSeek概念股亦有突出表現，知乎（2390）升19.4%﹑美圖（1357）升12%﹑醫渡科技（2158）升14.7%。
科技股方面，阿里（9988）升2.7%﹑騰訊（0700）升4.3%﹑小米（1810）升4.7%﹑美團（3690）升4.4%﹑京東（9618）升5%﹑百度（9888）升1.1%。
金融股方面，滙豐（0005）逆市跌0.4%﹑友邦（1299）升2.9%﹑港交所（0388）升2.8%﹑渣打（2888）跌0.8%﹑平保（2318）升1.4%﹑建行（0939）升0.9%。
汽車股方面，理想汽車（2015）升1.4%﹑比亞迪（1211）升7.4%。
手機設備股方面，瑞聲（2018）升3.7%﹑舜宇（2382）升0.2%。
【11:24】港股曾升近600點
港股曾高見22397點，升583點，最新報22298點，升484點。
阿里健康（0241）飆15.3%。
【10:59】港股升幅擴大至逾400點
港股升幅突然擴大至逾400點。恒指最新報22289點，升475點，國指升188點，報8191點，科指升159點，報5394點。
阿里健康（0241）升14.4%，京東健康（6618）升5.1%。
聯通（0762）升4.7%。
科技股上揚，美團（3690）升4.4%﹑京東（9618）升4.6%﹑小米（1810）升4.1%。
【10:04】港股維持逾300點升幅
港股維持逾300點升幅，恒指最新報22158點，升343點。
醫藥股上揚，阿里健康（0241）升8.3%﹑藥明生物（2269）升6.2%。
DeepSeek概念股再次獲投資者追捧，美圖（1357）升12.2%﹑知乎（2390）升11.3%﹑醫渡科技（2158）升12.3%。
被視為染藍熱門之一的泡泡瑪特（9992）升6.9%，最新報110.4元。
【09:37】港股升幅擴大至逾300點
港股升幅擴大至逾300點，最新報22134點，升320點。
快手（1024）升3.3%﹑新東方（9901）升3.6%﹑比亞迪電子（0285）升2.9%。
【09:25】港股高開212點
恒生指數最新報22027點，高開212點，國指高開80點，報8083點，科指高開75點，報5310點。
阿里（9988）高開0.2%﹑美團（3690）高開1.4%﹑小米（1810）高開1.8%﹑京東（9618）高開2.3%﹑騰訊（0700）高開1.8%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%﹑港交所（0388）高開2%﹑平保（2318）高開1.2%。
消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%﹑安踏（2020）高開1.1%。
汽車股方面，比亞迪（1211）高開2%﹑吉利（0175）高開1.5%。
手機設備股方面，舜宇（2382）今早高開1.9%﹑瑞聲（2018）高開3.9%。