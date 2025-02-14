恒生指數最新升逾300點 快手及新東方揚3%以上｜持續更新
撰文：張偉倫
出版：更新：
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（13日）高開低收，全日上下波幅近700點，成交額接近3,800億元。同日美股則上揚，三大指數升幅介乎0.77%至1.5%。亞太區股市方面，日本股市今日（14日）早段跌約200點。
【09:37】港股升幅擴大至逾300點
港股升幅擴大至逾300點，最新報22134點，升320點。
快手（1024）升3.3%﹑新東方（9901）升3.6%﹑比亞迪電子（0285）升2.9%。
【09:25】港股高開212點
恒生指數最新報22027點，高開212點，國指高開80點，報8083點，科指高開75點，報5310點。
阿里（9988）高開0.2%﹑美團（3690）高開1.4%﹑小米（1810）高開1.8%﹑京東（9618）高開2.3%﹑騰訊（0700）高開1.8%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%﹑港交所（0388）高開2%﹑平保（2318）高開1.2%。
消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%﹑安踏（2020）高開1.1%。
汽車股方面，比亞迪（1211）高開2%﹑吉利（0175）高開1.5%。
手機設備股方面，舜宇（2382）今早高開1.9%﹑瑞聲（2018）高開3.9%。