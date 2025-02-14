人行資產負債表縮減　官媒解讀︰不等於貨幣政策緊縮

人民銀行於2024年資產負債表出現收縮，市場對此有所討論。中國多家官媒就此發文稱，這並不意味貨幣政策緊縮，今年貨幣政策適度寬鬆的取向不變。



其中人行主管媒體《金融時報》發文稱，現階段人行縮表和擴表與貨幣政策取向並沒有明確的相關性，縮表不等於緊縮。

《中國證券報》引述中信証券首席經濟學家明明稱，回顧歷史，對存款機構債權走勢和除去國債凈買入以外的擴表類貨幣工具餘額走勢基本一致，中期借貸便利(MLF)、公開市場操作回籠帶動貨幣工具餘額總量下行。

人民銀行資產負債表縮減至44.05萬億元人民幣。（網上圖片）

降準後人行出現縮表

國信證券銀行業首席分析師王劍表示，調節存款準備金率會導致負債端「其他存款性公司存款」內部結構變動。

他提到，從人行資產負債表各科目變化看，可以發現人行「縮表」主要發生在降準後，這表明「縮表」並不意味貨幣政策緊縮；同時也可以看到，國債買賣和買斷式逆回購等創新型貨幣政策工具正在逐步取代傳統貨幣政策工具。

分析指人行資產負債表收縮，不等於貨幣政策緊縮。（資料圖片）

《上海證券報》引述中國銀行研究院研究員梁斯認為，2024年人行縮表的原因，主因是「對其他存款性公司債權」下降，而這主要是由於中期借貸便利（MLF）等工具縮量操作所致。

人行近日公布的數據顯示，截至2024年末，貨幣當局總資產為44.05萬億元（人民幣‧下同），較2023年末下降約1.64萬億元；其中在「對其他存款性公司債權」上，2024年減少了約2.91萬億元。