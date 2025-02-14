彭博︰港鐵與多間銀行洽商雙邊貸款　要求每間銀行提供10億貸款

《彭博》引述知情人士透露，港鐵公司（0066）正與多間銀行商談多筆雙邊貸款事宜，以繼續擴建其在亞洲金融中心的鐵路網。



知情人士表示，港鐵公司已要求每間銀行承諾提供約10億港元的貸款，貸款期限最長為5年。知情人士表示，累計籌集的總金額尚未確定，並補充說，隨著討論的進行，細節可能會發生變化。

港鐵發言人指出﹕「為確保公司的穩定及可持續發展，港鐵公司一向有進行前瞻性的財務規劃，以應對日常業務營運中出現的資金需求。相關報導中提及的是與銀行間的承諾雙邊貸款，這是公司就管理營運資金的一種方法，公司亦一直有定期安排及延續該類貸款。」

報道指，未來數年，港鐵公司將需要大量資金來維護和投資其鐵路基礎設施。該公司網站稱，目前公司正專注於下一重大開發階段，包括東涌綫和東鐵綫的延伸等。

港鐵據報與銀行磋商雙方貸款。（示意圖／資料圖片）

去年與星展簽10億5年期可持續發展掛鉤循環貸款

知情人士稱，港鐵與這些銀行的最新談判正處於不同的進展階段。去年，港鐵與星展銀行簽署了一筆10億元的五年期可持續發展掛鉤循環貸款。2016年，港鐵從21家銀行籌集了250億元的銀團貸款。

上月有本地傳媒引述消息人士稱，港鐵公司還在考慮透過發行債券等方式籌集資金，以幫助彌補未來十年預計至少1,600億元的支出缺口。