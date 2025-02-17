國資委續提升央企旗下上市公司質量　不斷改進及加強市值管理

國務院國資委黨委在《學習時報》發文指出，把擴大有效投資作為支撐擴大內需的有力抓手，用好「兩新」政策、加大「兩重」投入，加快規劃項目落地，聚焦科技屬性、技術價值、新興領域，推動落實一批強鏈補鏈重點項目，更好發揮投資帶動作用。持續提升中央企業控股上市公司質量，不斷改進和加強市值管理，支持價值投資、理性投資、長期投資，更好維護資本市場穩定。發揮中央企業產業鏈條長、帶動作用強的優勢，持續深化產業鏈融通發展共鏈行動，牽頭組建產業聯盟，高效推進供需對接，帶動上中下游、大中小企業融通發展。



國資委又指出，進一步明晰各類企業的功能定位，在深入研究行業形勢、產業趨勢、市場走勢的基礎上，立足企業比較優勢，大力推進差異化佈局。持續深化國有資本投資、運營公司改革，打造市場化運作的專業平台，推動創新投資和戰略性投資，助力存量資產盤活和低效無效資產處置。深入推進戰略性重組和專業化整合，進一步提高國有資本配置和運行效率，加快推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中。

談及AI發展及創新能力時，國資委指出要推動重點產業提質升級。堅守實體經濟，堅持傳統產業和戰略性新興產業協同發展，深入實施央企產業煥新行動、未來產業啟航行動，實現新舊融合互促，不斷向產業鏈價值鏈高端攀升。以製造業為重點、以大規模設備更新為抓手，大力實施國有企業數位化轉型行動計畫和「AI+」專項行動，加速智改數轉，推進綠色轉型和資源節約迴圈利用，加快傳統產業高端化、智慧化、綠色化發展。堅持內涵式發展和高品質並購並重，更好發揮戰略性新興產業基金、創業投資基金作用，壯大長期資本、耐心資本，加大前瞻性、戰略性投入，引領新賽道新產業融合集群發展。

著眼提升原始創新能力

同時著眼提升原始創新能力，積極參與國家實驗室體系建設，主動承擔並大力推進國家科技重大專項、重點產業鏈高品質發展行動計畫任務，深入推進原創技術策源地建設，強化行業共性技術協同攻關，努力突破和掌握更多源頭底層技術。加強企業主導的產學研深度融合，升級創新聯合體，進一步優化合作組織模式，完善要素共投、利益共用、風險共擔機制，不斷增強創新合力。健全科技型企業梯度培育體系，著力打造龍頭型、高速成長型科技領軍企業，切實發揮引領帶動作用。