恒生指數最新跌229點　成交逾2900億元　中芯逆市升5%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周五 (14日)勁升逾800點，其中科技股更是上升動力。同日美股走勢個別，其中道指跌165點，納指則升81點並重上2萬點大關。亞太區股市方面，日本股市今日（17日）早段跌數十點。



【13:39】港股跌幅擴至逾200點

港股跌幅擴大，最新報22391點，跌229點，成交額逾2,900億元。

中芯（0981）逆市升4.9%。

小米（1810）跌1%。

【13:21】港股午後再次轉跌

港股走勢在午後再次逆轉，恒指最新報22536點，跌88點。

小米（1810）創辦人雷軍及阿里（9988）創辦人馬雲，均有出席由國家主席習近平主持的民營企業座談會。小米跌0.4%﹑阿里跌1.5%。

【12:23】港股半日升41點

港股今早走勢反覆，半日升41點，報22661點，國指升4點，報8336點，科指跌6點，報5519點。

中資電訊股上揚，聯通（0762）升5.5%﹑中電信（0728）升2.6%﹑中移動（0941）跌0.3%。

個別科技股亦獲投資者追捧，騰訊（0700）曾高見512元，中午收市報495元，美團（3690）升1.1%。

不過個別科技股向下，京東（9618）跌2.6%﹑阿里（9988）跌不足0.1%﹑百度（9888）瀉6.8%。

手機設備股下挫，比亞迪電子（0285）跌6.4%﹑瑞聲（2018）跌4.4%﹑高偉電子（1415）跌3.8%﹑舜宇（2382）跌3.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%，友邦（1299）跌0.4%。

【11:50】港股最新升25點

國家主席習近平今早出席民營座談會兼發表重要講話，港股再轉升，恒指最新報22645點，升25點。

【11:26】港股再次轉勢 跌48點

港股又再次轉勢，恒指最新報22571點，跌48點。

手機設備股向下，比亞迪電子（0285）跌5.3%，瑞聲（2018）跌5.1%﹑高偉電子（1415）跌3.7%，舜宇（2382）跌3.3%。

【10:45】港股再轉勢 升逾百點

港股重拾升勢，恒指最新報22758點，升138點，成交額近1,900億元。

比亞迪電子（0285）挫6.1%﹑百度（9888）跌5.9%。

騰訊（0700）升幅收窄至4.8%，最新報497.8元。

【10:10】港股倒跌20點

港股倒跌，最新報22600點，跌20點，成交額1,402.6億元。

比亞迪電子（0285）跌4.2%。

【10:07】港股升幅收窄至32點

港股升幅進一步收窄，最新報22652點，升32點。

阿里健康（0241）升8.3%。

比亞迪電子（0285）逆市跌3.8%。

【09:54】港股升幅收窄至221點

港股升幅收窄至221點，惟整體市況交投相當活動，開市不足半小時成交額已逾千億元。

中資電訊股表現突出，聯通（0762）飆11.2%。同業中移動（0941）升2.6%。

【09:41】港股升幅擴至逾300點

港股升幅擴大至逾300點，最新報22963點，升343點。

騰訊（0700）勁升7.4%，報510元。

【09:27】港股高開135點

恒指最新報22755點，高開135點，國指最新報8376點，高開44點，科指最新報5599點，高開72點。

科技股升勢未止，騰訊（0700）高開6.6%，報506元，阿里（9988）高開0.6%，美團（3690）高開2.5%，小米（1810）再創新高，報45元，高開0.7%，百度（9888）高開0.5%。

DeepSeek概念股方面，商湯（0020）高開2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）即將於周三（19日）公布去年第4季業績，今早高開0.6%，報85元。港交所（0388）高開1.3%，報344.2元。