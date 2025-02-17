恒生指數轉跌20點　成交額1402億元　比亞迪電子挫逾4%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周五 (14日)勁升逾800點，其中科技股更是上升動力。同日美股走勢個別，其中道指跌165點，納指則升81點並重上2萬點大關。亞太區股市方面，日本股市今日（17日）早段跌數十點。



【10:10】港股倒跌20點

港股倒跌，最新報22600點，跌20點，成交額1,402.6億元。

比亞迪電子（0285）跌4.2%。

【10:07】港股升幅收窄至32點

港股升幅進一步收窄，最新報22652點，升32點。

阿里健康（0241）升8.3%。

比亞迪電子（0285）逆市跌3.8%。

【09:54】港股升幅收窄至221點

港股升幅收窄至221點，惟整體市況交投相當活動，開市不足半小時成交額已逾千億元。

中資電訊股表現突出，聯通（0762）飆11.2%。同業中移動（0941）升2.6%。

【09:41】港股升幅擴至逾300點

港股升幅擴大至逾300點，最新報22963點，升343點。

騰訊（0700）勁升7.4%，報510元。

【09:27】港股高開135點

恒指最新報22755點，高開135點，國指最新報8376點，高開44點，科指最新報5599點，高開72點。

科技股升勢未止，騰訊（0700）高開6.6%，報506元，阿里（9988）高開0.6%，美團（3690）高開2.5%，小米（1810）再創新高，報45元，高開0.7%，百度（9888）高開0.5%。

DeepSeek概念股方面，商湯（0020）高開2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）即將於周三（19日）公布去年第4季業績，今早高開0.6%，報85元。港交所（0388）高開1.3%，報344.2元。