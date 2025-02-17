積金局成立積金易平台專家小組　助第二階段上線　成員有方保僑等

積金局及積金易平台成立「積金易」平台專家小組，藉「積金易」平台即將開展第二階段強積金計劃加入平台之際，提供相關專業意見，協助「積金易」項目團隊應對平台運作的挑戰，讓平台為用戶帶來更好的服務和體驗。積金局及積金易公司會定期與專家小組分析和討論「積金易」的運作進展，而小組成員將為「積金易」的運作和服務提供專業意見和建議。



受託人將於3月初逐一加入平台

「積金易」於去年6月正式運作，首5個資產規模較小的「先行者」受託人已於去年全部成功加入平台，其餘受託人將於今年3月初開始逐一加入。

「積金易」平台專家小組成員包括香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、前政府資訊科技總監林偉喬、香港應用科技研究院有限公司董事局主席李惠光、其士（網絡科技）有限公司總經理李煥明、Lalamove 首席營運官盧家培及香港大學計算與數據科學學院副主任姚兆明。

首次專家小組會議已於2月11日舉行。積金局行政總監鄭恩賜表示，「積金易」第二階段即將加入平台的強積金計劃資產規模較大、計劃成員和僱主數目較多，各方面的挑戰和難度亦會相應提高，因此進一步提升「積金易」操作的流暢性及用戶體驗至為重要。