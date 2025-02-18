恒生指數突破23000點　去年10月以來首次　現升432點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（17日）高開低收，同日美股則為假期休市。亞太區股市方面，日本股市在今日（18日）早段升逾百點。



【11:26】港股突破23000點

港股突破23000點，為去年10月以來首次，最新報23049點，升432點。

【10:36】港股最新升308點

港股升幅進一步擴大，最新報22925點，升308點，國指升122點，報8445點。

吉利（0175）升4.9%﹑阿里（9988）升4%，報127.1元。

周大福（1929）升3.2%，報7.79元。

【09:59】港股升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大至逾200點，最新報22833點，升217點，國指升86點，報8410點，科指升81點，報5581點。

小米（1810）今早再創新高，曾高見47.75元，最新報47.7元，升5.6%。

京東健康（6618）升3.3%，阿里健康（0241）升3.6%。

【09:25】港股高開48點

恒指高開48點，報22664點，國指高開20點，報8343點，科指高開19點，報5519點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.2%﹑美團（3690）高開0.8%﹑小米（1810）平開﹑騰訊（0700）高開0.1%﹑京東（9618）高開0.8%﹑百度（9888）高開0.2%。

汽車股方面，吉利（0175）高開0.6%﹑比亞迪（1211）高開2.5%﹑理想汽車（2015）平開，報100.6元。

金融股方面，將於周三公布業績的滙豐（0005）高開0.8%，報86.15元，旗下恒生（0011）平開，報105元。港交所（0388）平開，報340.82元。