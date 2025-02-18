A股低收　創業板失守2200點　恒生指數最新升268點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（17日）高開低收，同日美股因假期休市。亞太區股市方面，日本股市在今日（18日）早段升逾百點。



【15:43】港股最新升268點

內地股市低收，上証指數收市報3324點，跌31點，深成指數收市報10617點，跌173點，滬深300指數收市報3912點，跌34點，創業板指數收市報2182點，跌44點。

港股方面，恒指最新報22884點，升268點。

【14:48】港股成交增至2725億元

港股升幅進一步收窄，最新報22771點，升155點，國指升67點，報8391點，科指升67點，報5566點，成交額2,725億元。

華潤啤酒（0291）及九倉置業（1997）分別跌3.3%及3.2%。

【13:47】港股升幅收窄至262點

港股升幅進一步收窄，升幅較今日高位減少約一半。最新報22879點，升262點，成交額約為2,206億元。

【13:09】港股最新升416點

港股升幅在午後曾一度逾500點，最新報23032點，升416點，成交額為1,858.7億元。

快手（1024）升9.7%。

【12:25】港股半日升464點

科技股今早繼續獲投資者追捧，並成為大市升穿23000點的動力來源。恒指中午收市報23080點，升464點，國指升190點，報8513點，科指升167點，報5666點，成交額為1,759億元。

科技股上揚，阿里（9988）升4.3%﹑小米（1810）升5.9%﹑美團（3690）升3.9%﹑騰訊（0700）升3.4%﹑京東（9618）升1%﹑百度（9888）升1.1%。

AI概念股方面，商湯（0020）及金山雲（3896）均升2.7%﹑萬國數據（9698）升4.4%﹑美圖（1357）升10.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升2.5%﹑吉利汽車（0175）升5.2%﹑理想汽車（2015）升4.1%﹑小鵬（9868）升4.4%﹑蔚來（9866）升2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.7%，中午收市報86.95元，旗下恒生（0011）逆市跌0.7%，港交所（0388）升0.8%。

【11:26】港股突破23000點

港股突破23000點，為去年10月以來首次，最新報23049點，升432點。

【10:36】港股最新升308點

港股升幅進一步擴大，最新報22925點，升308點，國指升122點，報8445點。

吉利（0175）升4.9%﹑阿里（9988）升4%，報127.1元。

周大福（1929）升3.2%，報7.79元。

【09:59】港股升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大至逾200點，最新報22833點，升217點，國指升86點，報8410點，科指升81點，報5581點。

小米（1810）今早再創新高，曾高見47.75元，最新報47.7元，升5.6%。

京東健康（6618）升3.3%，阿里健康（0241）升3.6%。

【09:25】港股高開48點

恒指高開48點，報22664點，國指高開20點，報8343點，科指高開19點，報5519點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.2%﹑美團（3690）高開0.8%﹑小米（1810）平開﹑騰訊（0700）高開0.1%﹑京東（9618）高開0.8%﹑百度（9888）高開0.2%。

汽車股方面，吉利（0175）高開0.6%﹑比亞迪（1211）高開2.5%﹑理想汽車（2015）平開，報100.6元。

金融股方面，將於周三公布業績的滙豐（0005）高開0.8%，報86.15元，旗下恒生（0011）平開，報105元。港交所（0388）平開，報340.82元。