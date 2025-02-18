彭博︰外資投行內地業務更謹慎　最壞打算或退出中國

《彭博》報道，由於中美關係緊張，投資銀行近年在內地發展變得更加謹慎，並作出包括裁員和縮減規模的行動，甚至有消息稱，在最壞情況下會考慮退出中國市場。



隨着美國總統特朗普1月上場，中國與美國關係再趨緊張，報道提到，在一些全球的銀行會議上，中國話題基本上已從亞洲議程消失，部分投行高管仍然對中國前景的任何實質改善持懷疑態度。知情人士稱，除非美國放鬆對中國的施壓，否則在這種被動策略之下，他們幾乎沒有大步向前的空間，而且不太可能發生重大改變。

報道續提到，過去兩年全球最大的數間銀行已經把中國員工數量，削減到中國監管機構維持在華業務所要求的最低水平，包括貸款、交易和投資在內的對華綜合風險敞口已下降五分之一，其中，高盛在中國的員工人數，已由2022年高峰時減少15%，目前員工總數為400多人，雖較5年前增加三分之一以上，但遠低於該行最樂觀預測的600人；瑞銀集團在中國內地的投行業務員工數目，於2019年以來已大削一半，到去年底降至僅50人左右。

高盛瑞銀在華員工數目減

報道又提到，近年摩根大通的數碼全球經理在內部會議上一再提出對中國的擔憂，知情人士更透露，摩通甚至已為最壞的情境做好準備，如果美國實施類似於針對俄羅斯的全面制裁，該行將退出中國，這包括從中國刪除或轉移關鍵客戶和公司數據的應急計劃。