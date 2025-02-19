內地股市高收　創業板指數升2%　港股最新跌80點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股周二（18日）獲北水加持下，抽升360點，更一度重上23000點。同日美國股市在假期休市後輕微高收。亞太區股市方面，日本股市今日（19日）早段拉鋸。匯市方面，於亞洲交易時段，美元兌歐元﹑日圓及英鎊等主要貨幣輕微上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及期油價格未見有明顯升跌。



【15:07】港股最新跌80點

內地股市高收，上証指數收市報3351點，升27點，深成指數收市報10772點，升155點，滬深300指數收市報3940點，升27點，創業板指數收市報2226點，升44點或2%。

港股方面， 恒指最新報22896點，跌80點。

【13:02】港股最新跌85點

滙豐（0005）公布業績後股價轉升，最新報87.45元，升0.3%。

港股跌幅則略為擴大至85點，報22891點。

【12:42】港股半日跌65點

港股今早氣勢轉弱，半日跌65點，報22911點，國指跌18點，報8456點，科指升20點，報5659點，成交額約為1,519億元。

剛在中午公布業績的滙豐（0005），今早高開低走，半日跌0.3%。旗下恒生（0011）跌0.5%。

其他金融股方面，平保（2318）升0.6%﹑港交所（0388）跌0.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.2%﹑騰訊（0700）跌0.9%﹑美團（3690）跌3.1%﹑小米（1810）逆市創新高，最新報48.95元，升1.1%﹑百度（9888）跌2.8%。

中芯（0981）今早首次升穿50元，中午收市報50.85元，升6.4%，成交額73.1億元。

【10:56】港股曾接近收復所有失地

中芯（0981）首次升穿50元，曾高見51.9元，最新報50.9元，升6.5%，成交額67元。

港股曾接近收復所有失地，最新報22947點，跌29點。

【10:12】港股跌幅收窄不足百點

港股跌幅大幅收窄，恒指最新報22880點，跌96點，國指跌40點，報8435點，科指跌4點，報5634點。

蒙牛（2319）逆市升8.8%﹑中芯（0981）升6.5%。

【09:38】港股跌幅擴大至300點

港股跌幅擴大至近300點，恒指最新報22678點，跌298點，國指跌127點，報8347點，科指跌111點，報5527點。

京東（9618）跌3%﹑阿里（9988）跌2.1%﹑美團（3690）跌1.9%。

【09:25】港股低開199點

恒指最新報22777點，低開199點，國指最新報8394點，低開81點，科指最新報5576點，低開62點。

滙豐（0005）及旗下恒生（0011）將於今午公布去年全年業績，今早分別高開0.6%及低開0.8%，報87.75元及103.8元。

其他金融股方面，滙豐股東之一的平保（2318）低開1.3%；港交所（0388）低開1.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開2.1%﹑美團（3690）低開1.9%﹑小米（1810）低開0.8%﹑騰訊（0700）低開0.7%﹑百度（9888）低開1.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）平開﹑吉利（0175）低開0.5%﹑理想汽車（2015）低開1.8%。