ATMXJ全線下挫　累恒生指數跌367點　東亞加派息逆市飆半成

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（19日）回軟，同時成交額縮減至逾2,600億元。同日美股三大指數則輕微上揚。亞太區股市方面，日本股市今日（20日）早段跌逾400點，失守39000點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.73%。



【16:40】港股跌367點

港股再度低收，恒指收市報22576點，跌367點，國指跌140點，報8322點，科指跌172點，報5500點，成交額為2,839億元。

科技股今日明顯受壓，快手（1024）挫7.6%﹑美團（3690）跌6.4%﹑百度（9888）跌3.2%﹑阿里（9988）跌2.6%﹑京東（9618）跌0.3%，小米（1810）跌0.6%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌4.1%﹑蔚來（9866）跌3.3%﹑理想汽車（2015）跌2.5%﹑比亞迪（1211）升1.8%。

消費股方面，蒙牛（2319）跌3.9%﹑李寧（2331）跌0.4%﹑安踏（2020）跌1.8%﹑海底撈（6862）跌1.3%。

金融股方面，已於中午公布業績的東亞（0023）表現強勁，逆市飆半成，收市報10.56元。金融股方面，滙豐（0005）跌1.4%﹑恒生（0011）升3.7%﹑港交所（0388）跌3.2%。

【15:21】上証指數跌不足1點

內地股市走勢個別，上証收市報3350點，跌不足1點，深成指數收市報10794點，升21點，滬深300指數收市報3928點，跌11點，創業板指數收市報2225點，跌1點。

港股最新報22629點，跌314點。

【13:14】港股跌幅收窄至不足300點

港股最新報22669點，跌275點，國指跌98點，報8364點，科指跌111點，報5560點，成交額約為1,777億元。

快手（1024）及美團（3690）分別升6.6%及6.1%。

【12:42】港股半日跌316點

港股半日跌316點，中午收市報22627點，國指跌113點，報8349點，科指跌126點，報5545點，成交額約為1,695億元。

科技股今早紛紛向下，阿里（9988）跌2.7%﹑騰訊（0700）跌1.9%﹑美團（3690）跌6.1%﹑快手（1024）跌6.6%﹑京東（9618）跌1.2%。

小米（1810）逆市上揚，曾高見50.9元，中午收市報49.7元，升0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.8%﹑恒生（0011）升2.4%﹑東亞（0023）升0.4%﹑港交所（0388）跌3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.4%﹑蔚來（9866）跌2.7%﹑小鵬（9868）跌3%。

AI概念股方面，商湯（0020）跌3.8%﹑金山雲（3896）跌2.7%﹑美圖（1357）跌3.1%。

【11:23】港股最新跌397點

港股最新報22546點，跌397點。

快手（1024）挫7%，報54.75元。

阿里（9988）及百度（9888）跌3%或以上。

【10:30】港股跌幅曾擴至逾500點

港股跌幅曾擴至逾500點，報22450點，跌493點，成交額1,036億元。

快手（1024）及美團（3690）分別跌6.4%及6.3%。

阿里（9988）﹑中芯（0981）﹑中海外（0688）﹑新東方（9901）均跌超過3%。

【10:06】港股跌436點

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報22508點，跌436點。

美團（3690）挫5.1%﹑快手（1024）跌4.2%。

阿里（9988）放榜前跌2.4%。

【09:48】港股跌幅擴大至逾300點

港股跌幅擴大至300點，最新報22634點，跌309點。

美團（3690）跌4.9%﹑蒙牛（2319）跌2.2%﹑快手（1024）跌2.1%。

【09:25】港股低開227點

恒生指數最新報22716點，低開227點，國指最新報8930點，低開72點，科指最新報5610點，低開61點。

滙豐（0005）低開0.9%，報87.6元，旗下恒生（0011）低開0.4%。其他金融股方面，平保（2318）低開1%﹑港交所（0388）低開2.1%。

科技股方面，阿里（9988）將於今日收市後公布業績，報122.4元，低開1.4%。騰訊（0700）低開1.3%﹑小米（1810）平開，報49.45元﹑美團（1810）低開5.8%﹑百度（9888）低開2.2%。

晶片股方面，中芯（0981）平開，報51.8元﹑華虹半導體（1347）低開1.2%﹑上海復旦（1385）高開1.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.8%﹑吉利（0175）低開1.1%﹑理想汽車（2015）低開1%。