中國70城新建住宅價格僅微微下跌　彭博引分析︰表明市場正在企穩

中國1月新建住宅價格跌幅連續第五個月收窄，彭博報道指出，數據表明隨著決策者加大努力遏制房地產市場滑坡，房價開始企穩。

中國國家統計局周三公佈，70個大中城市新建商品住宅銷售價格環比下跌0.07%，12月跌幅為0.08%。政府干預較少的二手房價格下跌0.34%，前月跌幅為0.31%。

對於努力想要結束拖累中國經濟三年多的樓市滑坡的官員們來說，最新數據帶來了一線希望。不過惠譽稱，銷售強勁反彈是價格築底的先決條件。

報道指出，「從2月開始，我們對該行業的悲觀程度有所減弱，」Griffin Chan等花旗分析師在最近的報告中稱表示，理由是年初新房銷售好於預期、買家看房次數大增。房地產行業已經顯示出「企穩的早期跡象」，他們寫道。

同比跌勢也有所放緩。國家統計局稱，1月新房價格同比跌5.43%，12月跌幅為5.73%。二手房價格跌7.8%，前一個月跌8.11%。

中國已經採取了更多措施來遏制樓市危機，最新行動是對萬科 —— 中國最後一些尚未違約的房地產巨頭之一 —— 進行史無前例的政府干預。知情人士表示，中國政府部門正在準備一項方案，有望為萬科解決今年500億元人民幣的資金缺口提供幫助。