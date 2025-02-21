恒生指數突破去年10月初政策市高位　曾高見23256點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（20日）跌367點，同日美股受到投資者對當地消費市道及經濟前景而低收，幅度介乎0.43%至1.01%，當中道指表現最弱，跌450點或1%。亞太區股市方面，日本股市今日（21日）早段跌約百點。商品市場方面，於亞洲交易時段，現貨金價升0.25%，紐約期油升0.44%。匯市方面，美元兌歐元等多種貨幣均輕微上揚，兌日圓最新報149.86。



【11:32】港股成交額逾1900億元

港股突破去年10月初﹑即中央政府以組合拳方式刺激經濟後的高位23241點，曾高見23256點，最新報23207點，升630點，成交額1,913億元。

【11:11】港股升幅擴大至逾600點

港股升幅進一步擴大，現升逾600點，最新報23187點，升610點，與去年10月7日的「政策頂」23241點，相差54點。

【10:44】港股升幅擴大至逾500點

港股升幅再次擴大至逾500點，恒指最新報23124點，升547點。

科技股帶動港股上揚，阿里（9988）最新報133.8元，升10.7%，騰訊（0700）重上「啡底股」，報501.5元，升3%。

【09:57】網易逆市跌逾1%

科技股今早跑出，人稱「B站」的嗶哩嗶哩（9626）升7%，最新報165.6元，阿里（9988）升8.8%，報131.6元，騰訊（0700）升2.7%，報499.8元。

不過網易（9999）逆市跌1.3%。

恒指最新報22936點，升359點。

【09:44】港股升幅縮至400點

港股升幅縮至400點，23000點再次得而復失，最新報22977點。

【09:25】港股高開513點

恒生指數高開513點，報23090點，國指高開203點，報8526點，科指高開184點，報5684點。

阿里（9988）已於周四（20日）公布業績，今早高開10%，最新報133元。騰訊（0700）高開3.7%，報505元，美團（3690）高開1.2%，小米（1810）企穩50元，最新報50.05元，高開1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.7%，旗下恒生（0011）高開0.8%，港交所（0388）高開2.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.6%。