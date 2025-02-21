Viutv母企免費電視業務去年收入增11%　MIRROR及COLLAR演唱會成功

Viutv母公司電盈（0008）公布截至去年底止全年業績，年內股權持有人應佔虧損為3億元，按年減少36%，末期息28.48仙，全年派息38.25仙。



公司又指出年內綜合收益375.57億元，按年增加3%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為137.43億元，按年增加3%，營運溢利按年增加56%至53.88億元，按年增加8%。

Viutv旗下男子組合MIRROR。（葉志明攝）

免費電視業務及相關業務收益增11%

期內免費電視業務及相關業務收益為10.57億元，按年增加11%。公司指出是受惠藝人及活動管理業務強勁表現，惟年內廣告收益疲軟，反映香港零售市場低迷。該業務EBITDA為1.92億元，按年增加18%。

電盈又指出年內藝人及活動管理業務表現穩健，旗下藝人包括MIRROR及COLLAR等舉辦的演唱會非常成功，門票售罄，令公司演唱會收益增加1倍。

ViuTV。（梁碧玲 攝）

ViuTV 網上平台註冊會員320萬名

電盈又表示，ViuTV 繼續致力提升內容質素及加強與觀眾互動，內容亦繼續引起較年輕觀眾的共鳴，令 ViuTV 成為針對此觀眾群的理想宣傳平台。ViuTV 網上平台註冊會員人數按年增長6%至超過320萬名，可見這類年輕觀眾於數碼平台非常活躍。因此，ViuTV成功吸引了來自餐廳、飲品、食物外送服務及金融等行業的廣告商。

公司又指出，旗下香港電訊（6823）收益（未計流動通訊產品銷售）按年升2%至320.31億元；OTT業務收益略增0.2%至24.58億元。

OTT業務EBITDA及印尼及泰國支出增加影響

EBITDA方面，香港電訊EBITDA上升3%至137.43億元；OTT業務則跌33%至3.98億元。OTT業務EBITDA錄得3.98億元，主要由於在印尼、馬來西亞及泰國的支出有所增加，以提升這些高潛力市場當中非大都會區的滲透率。再加上2025年推出的新內容，將會支持下一周期的內容分銷收益，這些投資將有助推動Viu下一階段的增長。