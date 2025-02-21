萬科獲大股東深鐵貸款42億元人民幣　以償還債券本金與利息

萬科（2202）公布，獲得大股東兼關聯方深鐵集團提供42億元（人民幣‧下同）借款，用於償還公司在公開市場發行的債券的本金與利息，借款期限36個月。截至目前，深鐵集團持有萬科27.18%股權。



萬科就增信安排，初始由公司之全資子公司上海萬科投資管理、深圳市萬科發展、萬科公寓管理提供保證擔保。在未來三個月內，萬科需在取得股東大會審議通過後，提供不超過價值60億元的資產進行抵押或質押，抵/質押率設定為70%。

同時解除上海萬科投資管理、深圳市萬科發展、萬科公寓管理的保證擔保安排，作為增信置換。如果未來三個月無法完成增信置換，則公司需要立刻償還該筆股東借款或者提供其他深鐵集團認可的其他合格擔保。

年化利率2.34%

今次萬科向深鐵集團借款利率按年化2.34%計算，低於全國銀行間同業拆借中心公布的1年期 LPR，定價公允、合理。

萬科指，今次股東借款的利率遵循市場化原則，低於目前公司從金融機構借款的利率水平，並按高於市場慣例的水平確定股東借款質押率，充分體現了大股東對公司的支持。今次股東借款不存在損害公司及中小投資者利益的情形，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。