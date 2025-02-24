港股暫升23點　成交3150億元　滬深股市偏軟｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周五（21日）在科技股領軍下勁升900點，並以逾3年高位收市。同日美股卻受到投資者對當地經濟前景憂慮而低收，三大指數跌幅介乎1.69%至1.71%。亞太區股市方面，今日（24日）為日本假期，當地股市休市。匯市方面，美元轉弱，其中歐元兌美元升0.47%，報1.0507。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及期油分別跌0.42%及0.34%。



【15:06】A股低收

內地股市低收，上証指數收市報3373點，跌6點，深成指數收市報10983點，跌8點，滬深300指數收市報3969點，跌8點，創業板指數收市報2266點，跌15點。

港股最新報23501點，升23點，成交額約3,151億元。

【13:30】港股跌幅擴大至逾180點

港股跌幅午後擴大，恒指跌184點，報23293點，國指跌63點，報8602點，科指跌5759點，跌99點。

藥明系成為投資者沽貨對象，藥明康德（2359）跌9.7%﹑藥明生物（2269）跌9.6%。

其他醫藥股同樣下挫，阿里健康（0241）跌6.6%，翰森製藥（3692）跌3.9%。

科技股亦成為投資者沽貨對象，阿里（9988）跌2.5%﹑騰訊（0700）跌3.4%﹑快手（1024）跌6.3%。

【12:18】港股半日跌129點

港股今早走勢反覆，半日跌129點，報23348點，國指跌39點，報8627點，科指跌84點，報6774點，成交額約為2,312億元。

物管股表現理想，華潤萬象（1209）升6.6%﹑碧桂園服務（6098）升2.7%﹑雅生活（3319）升2.9%。

內房股上揚，龍湖（0960）升5%﹑雅居樂（3383）升3.4%﹑中海外（0688）升3.9%﹑潤地（1109）升1.8%。

濠賭股方面，金沙（1928）升5.9%﹑銀娛（0027）升4.7%﹑永利澳門（1128）升2.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.5%﹑騰訊（0700）跌3.2%﹑美團（3690）升1.3%﹑小米（1810）跌0.4%﹑京東（9618）跌0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2.3%﹑小鵬汽車（9868）升0.7%﹑蔚來（9866）跌0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.4%﹑港交所（0388）跌1.8%。

【10:31】騰訊音樂飆逾12%

恒指公司於上周五（21日）公布騰訊音樂（1698）及地平線機器人（9660）將納入科指，3月10日生效。

騰訊音樂升12%，最新報58.3元；地平線機器人升5.4%。

【09:55】台股早段跌近200點

台股下跌，最新報23532點，跌196點。

【09:49】港股轉升逾百點

港股今早走勢反覆，低開後跌幅曾擴大至逾200點，其後轉升，最新報23614點，升136點。

內房及濠賭股上揚，龍湖（0960）升2.6%，金沙（1928）升2.6%。

【09:25】港股低開5點

恒指低開5點，報23472點，國指高開3點，報8670點，科指高開5點，報5864點。

阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）高開1%﹑美團（3690）高開1.1%﹑小米（1810）高開1%﹑百度（9888）低開0.6%。

晶片股方面，中芯（0981）高開2%﹑華虹半導體（1347）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報86.7元﹑友邦（1299）低開0.6%﹑港交所（0388）低開0.8%。

地產股方面，上周五發盈警的新世界（0017）高開0.7%﹑信和（0083）平開﹑新地（0016）低開0.8%。

恒指公司上周五公布季檢結果，成份股組合不變。被視為染藍大熱的泡泡瑪特（9992），今早低開1.5%。