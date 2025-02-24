騰訊音樂獲納入科指　飆12%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股上周五（21日）在科技股領軍下勁升900點，並以逾3年高位收市。同日美股卻受到投資者對當地經濟前景憂慮而低收，三大指數跌幅介乎1.69%至1.71%。亞太區股市方面，今日（24日）為日本假期，當地股市休市。匯市方面，美元轉弱，其中歐元兌美元升0.47%，報1.0507。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及期油分別跌0.42%及0.34%。



【10:31】騰訊音樂飆逾12%

恒指公司於上周五（21日）公布騰訊音樂（1698）及地平線機器人（9660）將納入科指，3月10日生效。

騰訊音樂升12%，最新報58.3元；地平線機器人升5.4%。

【09:55】台股早段跌近200點

台股下跌，最新報23532點，跌196點。

【09:49】港股轉升逾百點

港股今早走勢反覆，低開後跌幅曾擴大至逾200點，其後轉升，最新報23614點，升136點。

內房及濠賭股上揚，龍湖（0960）升2.6%，金沙（1928）升2.6%。

【09:25】港股低開5點

恒指低開5點，報23472點，國指高開3點，報8670點，科指高開5點，報5864點。

阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）高開1%﹑美團（3690）高開1.1%﹑小米（1810）高開1%﹑百度（9888）低開0.6%。

晶片股方面，中芯（0981）高開2%﹑華虹半導體（1347）高開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報86.7元﹑友邦（1299）低開0.6%﹑港交所（0388）低開0.8%。

地產股方面，上周五發盈警的新世界（0017）高開0.7%﹑信和（0083）平開﹑新地（0016）低開0.8%。

恒指公司上周五公布季檢結果，成份股組合不變。被視為染藍大熱的泡泡瑪特（9992），今早低開1.5%。