MC張天賦自認大洗　入行後始發現世界之大　需更好理財儲蓄規劃

保誠今日公佈年度保誠財務健康指數調查結果，並宣布推出全新保誠信守明天多元貨幣計劃，宣傳片邀請得樂壇小天王MC張天賦主演。



張天賦在傳媒發布會上分享，自己無論是購物還是餐飲消費，花費會比較大，屬於「大洗類型」，少有事先計劃，傾向及時享樂。不過，隨著年齡漸長，開始發現需要「未雨綢繆」，除了需要理財，也想提早退休，實現財務自由。

張天賦（圖右）自認屬於「大洗類型」，少有事先計劃，傾向及時享樂。（黃浩謙攝）

初入行目標擁七位數存款

他分享，初人行時曾經設立目標為存款有七位數（以逾百萬元），但其後發現世界很大，即使有七位數存款，做到的事情也有限，如果家裡還有其他成員需要照顧就需求更大，故此需要有更好的儲蓄及相關計劃。

是次宣傳片描繪了張天賦追夢的歷程，他表示，宣傳片讓他回憶起小時候，只要是自己想去做及感覺開心的事，家人特別是父親，都會給予最大支持。片中也邀請到香港霹靂舞者C Plus施嘉鑫及來自上海的9歲攝影神童笙笙，演繹如何克服挫折達成夢想，他們也都有家人支持，是難得的事。

張天賦（圖中）指出，當年參加選秀遭受外界反對，唯獨父親支持。（黃浩謙攝）

參加選秀遭受外界反對唯獨父親支持

張天賦回憶，自己小時候非常反叛，什麼都想去嘗試，可幸父親都會給予最大的空間及自由度，讓他去不同領域嘗試，例如知道他喜歡音樂，就會找老師教他彈吉他，也會贈送MP3播放機，無鼓勵他追求音樂夢，無條件信任及支持他。

當年參加電視選秀節目時，很多人都反對，唯獨父親支持他，成為他心中一個很大的力量。父親會和他說，既然找到自己喜歡的事情，那就全力去追，抓緊自己的夢想。

後來張天賦就把這句話銘記在心，因為在追夢過程中，難免會遇到挫折，但最重要是找到自己喜歡的事及合適的方向，當找到這個目標，就要設定一些小目標去實踐。

若為人父定予子女足夠自由空間

他回憶起自己小時候喜歡唱歌，小學三年級就「膽粗粗」去報名參加社區歌唱比賽，之後又參加電視節目，當中可以鍛鍊到自己唱功之餘，也能夠提早鍛鍊自己膽量。過程之中當然會有很多困難或者不如意之事，但他會和自己說，只要喜歡這件事，就不能放棄，要繼續向這個方向努力。

張天賦又分享，最近做了個心理測驗，發現自己是屬於ENFP（競選者）人格，喜歡冒險及嘗試新事物。若果未來能夠成為一名父親，相信也會盡最大能力，去提供空間及自由給下一代，因為覺得不應該讓其去成為上一代心目中的人，而是應該成為其自己心目中想成為的人。