美股｜道指早段先升後回落 納指挫逾1% Tesla瀉逾6%
撰文：蕭通
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市場繼續關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施，以及美國擬收緊對華晶片出口的影響，美股周二（2月25日）早段個別發展，道指曾升逾百點，其後升幅收窄；納指則挫逾1%。其中，Tesla因1月份歐洲銷量按年大跌45%，股價挫逾6%。
截至本港晚上11時07分，道指報43,438點，跌23點或0.05%；納指最新報19,068點，跌218點或1.13%；標普500指數報5,951點，跌32點或0.54%。
Bitcoin價格跌穿9萬美元 油價回落
油價回落。紐約原油期貨現時每桶報70.32美元，跌0.38美元或0.54 %；倫敦布蘭特期油每桶報73.81美元，跌0.50美元或0.67%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,030.11美元、24小時內跌逾7%。
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