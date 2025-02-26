港交所飆逾半成　恒生指數最新升逾700點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（25日）跌307點，同日美股走勢各異，其中納指低收，跌260點，道指上揚，升159點。亞太區股市方面，日本股市今日（26日）早段跌逾400點，38000點大關再次失守。另一方面，財政司司長陳茂波會在上午11時左右，公布新一份財政預算案。



【13:43】港股最新升727點

港交所（0388）升逾半成，最新報362元，5.3%。

恒指最新報23761點，升727點。

【13:18】港股升幅擴至逾700點

港股升幅在午後擴大至700點，最新報23738點，升704點，成交額約為2,003億元。

消費股獲追捧，百威（1876）升12%﹑奈雪的茶（2150）升18%。

京東（9618）升7.5%﹑美團（3690）升10.8%。

【12:16】港股半日升585點

財政司司長陳茂波正在宣讀新一份財政預算案，當中有提及港交所（0388）正籌備開通科企專線，便利已在內地掛牌的特專科企及生物科技公司來港上市。

恒指半日升585點，報236129點，國指升223點，報8722點，科指升210點，5909點。

港文所半日升3.6%，報356.2元。

科技股方面，阿里（9988）升4.7%。

【11:06】港股升幅擴大至逾600點

財政司司長陳茂波正在立法會宣讀新一份財政預算案，港股升幅再次擴大，最新報23654點，升620點。

【10:48】港股升幅收窄至不足500點

港股升幅略為收窄，恒指最新報23513點，升479點，國指升182點，報8681點，科指升172點，報5871點。

阿里（9988）升4.4%﹑美團（3690）升4%﹑騰訊（0700）升2.6%﹑小米（1810）升3.1%，報54.85元。

【10:10】阿里升3.8%

港股升幅進一步擴大至逾500點，最新報23545點，升511點，國指升190點，報8689點，科指升165點，報5864點。

內需及消費股上揚，百威亞太（1876）飆10.8%，農夫山泉（9633）升6.8%。

科技股再獲追捧，阿里（9988）升3.8%，報135.6元。

【09:45】港股升幅擴至逾300點

港股升幅擴大至逾300點，最新報23409點，升375點，國指升124點，報8624點，科指升72點，報5770點。

聯通（0762）升3.6%﹑中芯（0981）升2.4%﹑小米（1810）今早再創新高，高見54.35元，最新報53.55元，升0.7%。

【09:25】港股高開204點

港股今日（26日）反彈，高開204點，報23238點，國指高開69點，報8568點，科指高開64點，報6763點。

科技股上揚，阿里（9988）高開1.3%﹑騰訊（0700）高開0.7%﹑美團（3690）高開1.6%﹑小米（1810）再創新高，報54.25元，高開2%﹑京東（9618）高開1.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.4%﹑蔚來（9866）低開2.6%﹑小鵬（9868）高開0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.6%﹑已公布業績的百威（1876）高開2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開2.1%，報88.95元﹑港交所（0388）高開0.2%﹑友邦（1299）高開0.5%。