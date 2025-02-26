財政預算案2025｜吸逾500家內地海外企業　人才計劃收逾43宗申請

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波宣讀財政預算案。他表示香港是亞洲最大的對沖基金中心和僅次於內地的私募基金管理中心。在港的開放式基金型公司，按年倍增至超過470家，在港註冊成立的有限合伙基金更超過1,050個，按年升近4成。預計2028年香港將成為全球最大的跨境財富管理中心。



預計可帶來超過677億元的直接投資

在吸引企業及資金方面，引進重點企業辦公室（引進辦）自成立以來，已引進六十六家重點企業來港，其中八成已經或正籌劃建立全球或地區總部。這些企業不少是估值過百億元的創科企業。此外，投資推廣署去年成功吸引超過五百家內地和海外企業在港開設或擴展業務，增長超過四成，預計可帶來超過677億元的直接投資。

同時，去年底本港的存款總額超過17萬億元，按年上升7%。在引入新興市場資金方面，去年兩隻追蹤港股的交易所買賣基金在沙特交易所上市，資產規模超過1300億元。

未來數年重點企業料在港投資近500億元 創造逾2萬個就業機會

在搶人才方面，截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共有約18萬名人才到港。

他表示，正全力推出更多措施，吸引更多企業或機構落戶香港，舉辦更多盛事，迎來更多旅客。同時，引進辦下月將公布新一批重點企業的名單，涉及十多家企業。連同早前引進的重點企業，未來數年它們會在香港合共投資近500億元，創造超過二萬個就業機會。

另外，將致力吸引海內外的企業在香港設立總部或分部，並已向立法會提交條例草案，引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司將註冊地遷至香港。