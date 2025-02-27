恒生指數24000點得而復失　轉跌50點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（26日）勁升逾700點，同日美股走勢反覆，道指跌188點，納指則升48點。亞太區股市方面，日本股市於今日（27日）早段上揚逾200點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊輕微上揚。



【10:19】港股轉跌

港股轉跌，恒指24000點得而復失，最新報23737點，跌50點。

攜程（9961）跌3.7%，聯想（0992）跌3.5%。

海底撈（6862）升6.9%，報17.1元。

【09:51】港股升穿24000點

港股升穿24000點，最新報24075點，升287點。

車股上揚，理想汽車（2015）升3.8%﹑吉利汽車（0175）升3.6%﹑比亞迪（1211）升3.3%。

【09:28】恒指低開4點

恒指最新報23783點，低開4點，國指高開3點，最新報8795點，科指最新報5963點，高開10點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.5%﹑騰訊（0700）低開0.4%﹑美團（3690）升0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%﹑友邦（1299）升0.3%，港交所（0388）將於今日公布業績，高開0.5%。

消費股方面，百威（1876）高開1.6%﹑奈雪的茶（2150）低開5%。