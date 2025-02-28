貿易戰升溫港股低開102點　ATM及車股跌　小米逆市漲5%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（27日）反覆低收，同日美股則受到總統特朗普宣布對加拿大﹑墨西哥及中國產品加徵關稅，以及當地經濟數據遜預期等因素，三大指數全面低收，其中反映科技股走勢的納指跌幅最大，達2.78%，並失守19000點大關。亞太區股市方面，日本股市今日（28日）早段挫約1,000點，下試37000點關。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時間向下。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均下跌。



【09:25】港股低開102點

恒指最新報23616點，低開102點，國指最新報8712點，低開21點，科指最新報5862點，低開18點。

科技股方面，阿里（9988）低開1.5%﹑騰訊（0700）低開0.5%﹑美團（3690）低開1.7%﹑小米（1810）高開5%﹑京東（9618）低開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%﹑友邦（1299）低開0.5%﹑港交所（0388）低開2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.8%﹑蔚來（9866）高開2.1%﹑小鵬（9868）平開﹑比亞迪（1211）低開2%。

晶片股方面，中芯（0981）低開0.5%﹑華虹半導體（1347）低開1.8%﹑上海復旦（1385）低開1.1%。