貿易戰升溫港股全日瀉776點　ATMX及晶片股下挫　理想汽車跌8%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（27日）反覆低收，同日美股則受到總統特朗普宣布對加拿大﹑墨西哥及中國產品加徵關稅，以及當地經濟數據遜預期等因素，三大指數全面低收，其中反映科技股走勢的納指跌幅最大，達2.78%，並失守19000點大關。亞太區股市方面，日本股市今日（28日）早段挫約1,000點，下試37000點關。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時間向下。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均下跌。



【16:29】港股2月累升2716點

在2月份最後一個交易日，亞太區股市因貿易戰升幅而爆發小股災，其中港股瀉逾900點，收市報22941點，全日跌776點，國指跌317點，報8417點，科指跌312點，報5568點，成交額增至約為4,063億元。

總結整個2月份，港股累升2,716點或13.4%。

科技股今日全線下挫，阿里（9988）挫6%﹑騰訊（0700）跌3.4%﹑美團（3690）跌6.3%﹑小米（1810）跌2.4%。

晶片股方面，中芯（0981）跌7.3%﹑華虹半導體（1347）跌7.7%。

機械人概念股亦下挫，地平線機器人（9660）跌13.9%﹑優必選（9880）跌5.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌8.1%。

【15:12】A股全面低收

內地股市低收，上証指數收市報3320點，跌67點或1.98%，深成指數收市報10611點，跌316點或2.89%，滬深300指數收市報3890點，跌78點或1.97%，創業板指數收市報2170點，跌86點或3.8%。

港股方面，最新報22840點，跌878點。

【14:33】港股跌近800點

港股失守23000點，恒指最新報22924點，跌794點。

比亞迪電子（0285）瀉11.4%。

【13:38】港股跌幅擴大至700點

港股跌幅擴大至700點，最新報23016點，跌701點，成交額2,222億元。

【13:10】港股最新跌逾600點

港股跌幅進一步擴大，最新報23112點，跌605點，成交額2,004億元。

【12:24】港股半日跌546點

貿易戰升溫，觸發港股半日跌546點，恒指中午收市報23171點，國指跌214點，報8520點，科指跌222點，報5658點，成交額1,917億元。

汽車股今早成為投資者沽貨對象，理想汽車（2015）跌6.9%﹑小鵬（9868）跌6.2%﹑吉利（0175）跌6.1%﹑中升（0881）跌5.6%﹑比亞迪（1211）跌5.3%蔚來（9866）跌3.2%。

科技股方面，美團（3690）跌4.3%﹑阿里（9988）跌4.2%﹑百度（9888）跌3.8%﹑京東（9618）跌2.5%﹑騰訊（0700）跌2.4%﹑小米（1810）跌1%。

內需及消費股方面，李寧（2331）跌0.9%﹑安踏（2020）無升跌，報88.65元，海底撈（6862）跌2.3%﹑百威亞太（1876）跌3.6%﹑奈雪的茶（2150）逆市升11.2%。

晶片股方面，中芯（0981）跌4.5%﹑華虹半導體（1347）跌5.7%﹑上海復旦（1385）跌0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%﹑友邦（1299）跌2.1%﹑港交所（0388）跌3.2%。

【11:27】港股最新跌逾500點

港股跌幅再次擴大，恒指最新報23187點，跌531點。

比亞迪電子（0285）跌8.1%。

汽車股普遍下挫，理想汽車（2015）跌6.6%﹑吉利汽車（0175）跌5.9%﹑比亞迪股份（1211）跌5.3%。

中芯（0981）跌5.3%。

【10:35】港股跌幅縮至340點

港股跌幅收窄至340點，最新報23377點。

「凍資王」蜜雪冰城（2097）將於下周一（3日）掛牌，茶飲股逆市上揚，奈雪的茶（2150）升9.3%﹑茶百道（2555）升4.5%，古茗（1364）則跌3.7%。

【09:59】港股跌幅擴大至逾400點

港股跌幅擴大至逾400點，恒指最新報23272點，跌445點，國指跌175點，報8559點，科指跌191點，報5689點。

阿里（9988）跌3.8%﹑騰訊（0700）跌1.7%﹑美團（3690）跌3.1%，小米（1810）掉頭下跌，報51.75元，跌2.5%。

【09:25】港股低開102點

恒指最新報23616點，低開102點，國指最新報8712點，低開21點，科指最新報5862點，低開18點。

科技股方面，阿里（9988）低開1.5%﹑騰訊（0700）低開0.5%﹑美團（3690）低開1.7%﹑小米（1810）高開5%﹑京東（9618）低開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%﹑友邦（1299）低開0.5%﹑港交所（0388）低開2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.8%﹑蔚來（9866）高開2.1%﹑小鵬（9868）平開﹑比亞迪（1211）低開2%。

晶片股方面，中芯（0981）低開0.5%﹑華虹半導體（1347）低開1.8%﹑上海復旦（1385）低開1.1%。