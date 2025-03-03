港股升近300點　兩會前夕舊經濟股造好　安踏飆半成｜持續更新

【11:15】安踏飆半成

港股升幅收窄，現升近300點。恒指升282點或1.23%，報23223點；國指升96點或1.15%，報8513點；科指升55點或0.99%，報5623。大市成交額1604億元。

舊經濟股向好，信義光能抽升10.33%至3.63元，為表現最佳藍籌股。另外，安踏﹙2020﹚大升5.09%、攜程﹙9961﹚升3.89%、金沙﹙1928﹚升4.32%、中升﹙0881﹚升3.62%。

阿里、騰訊、美團現升3.52%、 3.13%、1.42%、 而小米則跌0.38%。

「凍資王」蜜雪集團﹙2097﹚現報277.8元，較上市價202.5元，較上市價高37%。

【10:00】港股升幅擴大至近400點

港股升幅擴大至逾300點，恒指現報23316點，升375點或1.64%，國指及科指則分別升1.51%及2%。大市成交額762億元。

表現最佳藍籌包括新奧能源﹙2688﹚升3.96%，金沙中國﹙1928﹚升3.82%，潤地﹙1109﹚升26.85%，銀河﹙0017﹚升3.15%。

另外，滙控重上90元大關，現升2.91%至91.85元。

重磅科技股方面，，阿里﹙9988﹚大升5%，而騰訊﹙0700﹚亦升3%，小米﹙1810﹚則挫近1%。

【09:22】港股高開193點

港股上周衝上24000點後急回，終收於23000點樓市。港股本周迎來兩會，港股今日﹙3日﹚開市反彈。

恒指高開193點或0.84%，報23135元；國指高開63點或0.75%，報8480點；科指高開63點或1.14%，報5631點。大市成交額107億元。

「凍資王」蜜雪冰城母企蜜雪集團（新：2097）今日﹙3日﹚掛牌，較定價202.5元升29.4%，報262元，一手賬面賺約5,950元。