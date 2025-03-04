中美再互徵產品關稅　恒生指數午後卻曾倒升｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（3日），同日美股卻受到貿易戰進一步升溫拖累而大幅低收，其中道指曾瀉約900點，三大指數最終分別跌1.48%至2.64%。反映科技股走勢的納指大跌2.64%，收市報18350點，為去年11月4日以來最低收市位。亞太區股市今日（4日）早段亦隨美股跌勢而向下，其中日本股市早段跌約500點。匯市方面，美元兌日圓跌0.33%，險守149水平。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及期油價格變化不大。



【13:28】港股一度倒升

中美雙方再次針對對方產品加徵關稅，但港股曾在午後倒升，恒指最新報22906點，跌99點。國指跌61點，報8358點，科指跌6點，報5528點。

【12:23】港股半日跌105點

貿易戰升級觸動投資者神經，港股今早低開328點，其後跌幅曾大至逾400點，跌幅及後再逐步收窄。恒指中午收市報22901點，跌105點，國指跌62點，報8357點，科指跌14點，報5521點，成交額1,569億元。

車股今早表現疲弱，比亞迪（1211）跌6.6%﹑吉利（0175）跌6.8%﹑蔚來（9866）跌5%﹑小鵬（9868）跌2%﹑理想汽車（2015）跌2.7%。

消費股方面，海底撈（6862）跌2.3%﹑安踏（2020）跌1.7%﹑蜜雪集團（2097）逆市升0.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.9%﹑騰訊（0700）升0.9%﹑美團（3690）跌0.6%﹑小米（1810）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，中午收市報91.7元﹑友邦（1299）升1.4%﹑港交所（0388）跌1.1%。

【11:26】港股跌幅縮至約百點

港股跌勢進一步收窄，恒指最新報22897點，跌108點，國指跌64點，報8354點，科指跌16點，報5519點。

車股明顯受壓，吉利（0175）挫7.5%﹑比亞迪（1211）跌6.7%。

【09:54】港股跌幅曾擴大至逾400點

港股跌幅曾擴大至逾400點，最新報22734點，跌271點，國指跌138點，報8281點，科指跌107點，報5428點。

【09:29】港股低開328點

恒指最新報22678點，低開328點，國指最新報8262點，低開157點，科指最新報5400點，低開135點。

車股今早走勢，比亞迪（1211）宣布配股集資435億元，今早報336.2元，低開7.5%，力守配股價。蔚來（9866）低開3.7%﹑小鵬（9868）低開3.9%﹑理想汽車（2015）低開3.4%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.6%﹑李寧（2331）低開0.7%﹑百威（1876）高開0.7%﹑蜜雪冰城母公司蜜雪集團（2097）低開3.4%，報280元。

科技股方面，阿里（9988）低開2.9%﹑騰訊（0700）低開0.9%﹑美團（3690）低開2.3%﹑小米（1810）低開3.7%﹑京東（9618）低開1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1%﹑友邦（1299）低開0.4%﹑港交所（0388）低開1.1%。